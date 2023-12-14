İYİ Parti'de yeni görev dağılımı belli oldu

İYİ Parti'de,art arda istifa krizleri yaşanıyor. Son olarak Meral Akşener’in istifa etmesini istediği İbrahim Özkan’ı yeniden İBB Grup Başkanvekili seçilmesi yeni bir krize neden oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı, bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner de istifa etti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ,istifaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üst yönetimdeki yeni görevlendirmeleri duyurdu.

“YENİ GÖREV ALAN ARKADAŞLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Zorlu şunları söyledi, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in takdirleri doğrultusunda Partimiz Başkanlık Divanında bazı değişikler gerçekleştirilmiştir. Buna göre daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Sayın Ahmet Zeki Üçok’un yerine Afyon Milletvekilimiz Sayın Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Sayın Ece Güner’in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekâletten yürütmekte olan Sayın Sedat Aksakallı da aynı görevi asaletin yürütecektir. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diler; partimizin hedefine emin adımlarla ilerleme kararlılığını bir kez daha vurgulamak isteriz. Saygılarımızla."