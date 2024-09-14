İYİ Parti'de yeni istifalar

İYİ Parti’de istifalar sürüyor. Son bir hafta içerisinde Kayseri vekili Dursun Ataş ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin istifa ettiği partide son olarak Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi’nin de aralarında olduğu 41 kişi, partiden istifa ettiklerini duyurdu.

Şırnak İl Başkanı İlçi, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyururken, kendisiyle birlikte İYİ Parti Şırnak İl Yönetimi ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 41 kişinin partiden istifa ettiğin açıkladı.

İYİ Parti Şırnak İl Başkanlığı görevimden istifa ettim. Başkanlığını yaptığım İYİ Parti Şırnak İl Yönetiminden ve İYİ Parti Şırnak İl Disiplin Kurulunda olanlardan toplam 41 kişi istifa etmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Mehmet Yılmaz İlçi (@MehmetYlmazilc1) September 13, 2024

İSTİFA DALGASI DEVAM EDİYOR

İYİ Parti’nin Olağan Üstü Kurultayı’ndan başkan adayı olan Koray Aydın ve milletvekilleri de dahil olmak üzere 2023 yılından beri İYİ Parti içerisinde istifalar sürüyor.

Geçtiğimiz hafta Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale de İYİ Parti’den istifa ettiklerini duyurmuştu.

Geçtiğimiz süreçte İYİ Parti’den istifa eden vekillerden Adana vekili Bilal Bilici ile eski genel başkan yardımcısı Bahadır Erdem partilerinden istifa ettikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmıştı.

Yine İYİ Parti’den istifa eden İstanbul milletvekilleri Seyithan İşsiz ve Ahmet Ersagun Yücel ise AKP’ye geçiş yapmıştı.

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