İYİ Parti'de yeni istifalar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti'de yeni istifalar

İYİ Parti’de yeni istifalar yaşandı. İYİ Parti Şırnak il başkanı ve 41 parti üyesi, partiden istifa ettiklerini duyurdu.

İYİ Parti’de istifalar sürüyor. Son bir hafta içerisinde Kayseri vekili Dursun Ataş ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin istifa ettiği partide son olarak Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi’nin de aralarında olduğu 41 kişi, partiden istifa ettiklerini duyurdu.

Şırnak İl Başkanı İlçi, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyururken, kendisiyle birlikte İYİ Parti Şırnak İl Yönetimi ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 41 kişinin partiden istifa ettiğin açıkladı.

İSTİFA DALGASI DEVAM EDİYOR

İYİ Parti’nin Olağan Üstü Kurultayı’ndan başkan adayı olan Koray Aydın ve milletvekilleri de dahil olmak üzere 2023 yılından beri İYİ Parti içerisinde istifalar sürüyor.

Geçtiğimiz hafta Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale de İYİ Parti’den istifa ettiklerini duyurmuştu.

Geçtiğimiz süreçte İYİ Parti’den istifa eden vekillerden Adana vekili Bilal Bilici ile eski genel başkan yardımcısı Bahadır Erdem partilerinden istifa ettikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmıştı.

Yine İYİ Parti’den istifa eden İstanbul milletvekilleri Seyithan İşsiz ve Ahmet Ersagun Yücel ise AKP’ye geçiş yapmıştı.

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