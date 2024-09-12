İYİ Parti'de bir milletvekili daha istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti. Böylece partide milletvekili sayısı 30'a düştü.

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

Ümit Özlale, 28 Nisan 1972'de Almanya'nın Holzheim şehrinde doğdu. Girit Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Özlale, 1990 yılında İzmir Fen Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Ardından, ABD'deki Boston College'da 1998 yılında yüksek lisansını ve 2001 yılında doktorasını tamamladı.

2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak akademik kariyerine başlayan Özlale, 2006 yılında doçent, 2011 yılında ise profesör unvanını aldı. 2009-2013 yılları arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde, 2013 yılından itibaren ise Özyeğin Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. Hâlihazırda Harvard Summer School'da Kalkınma Ekonomisi dersleri veriyor.

Özlale, Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğü'nde danışman olarak çalıştı. Ayrıca, Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürüttü. 2015 yılında akademisyenler tarafından kurulan danışmanlık şirketi Sectoral and Economic Analysis Lab (SEAL)'in kurucu ortağıdır.

2020 Eylül ayında İYİ Parti'ye katılan Ümit Özlale, Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. İYİ Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçildi. 6 Eylül 2023'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özlale'nin 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

Ümit Özlale, TÜBİTAK tarafından 40 yaşın altındaki üstün başarılı bilim insanlarına verilen Teşvik Ödülü'nün sahibidir. 27 Temmuz 2024 tarihinde Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evlendi.

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