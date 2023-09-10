İYİ Parti'den 81 ilde andımız için ortak protesto

İyi Parti, ekonomik krizin eğitim masrafları üzerine ailelerde oluşturduğu baskı ve Andımız'ın okutulmaması nedeniyle 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yarın eylem yapacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
İYİ Parti'den 81 ilde andımız için ortak protesto

İYİ Parti, ekonomik zorlukların öğrencilerin aileleleri üzerinde oluşturduğu ekonomik baskı ve andımız için hukukun verdiği karar için yarın 81 ilde eylem yapacağını duyurdu.

İYİ Partiden basına aktarılan not ise şu şekilde:

“Değerli basın mensupları,

İYİ Parti'nin 81 İl Başkanlığınca, iktidarın sebep olduğu ekonomik krizin eğitim masrafları konusunda ailelerin üzerinde yarattığı baskıyı ve hukukun verdiği karara rağmen Andımız'ın okullarda okunmamasını protesto etmek üzere, 11 Eylül Pazartesi (YARIN) saat 12.30'da, İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde ortak basın açıklaması yapılacaktır. Bu çerçevede Ankara'daki açıklama İl Başkanımız Faruk Köylüoğlu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirilecektir.

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.”

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