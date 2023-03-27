Muhsin Yazıcıoğlu suikastının sırlarını bilen isim İYİ Parti'den aday adayı oldu

Editör: Oğuz OK



2009 yılında yaşanan şüpheli helikopter kazasının ardından vefat eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu olayı ile ilgili geçtiğimiz yıl önemli bilgileri Yeniçağ gazetesi ile paylaşmasının ardından disipline sevk edilen ve ihraç sürecini beklemeden BBP’den istifa eden Ali Karahasanoğlu, İYİ Parti’ye katılarak milletvekili aday adayı oldu.



Kamuoyunda suikastının sırlarını bilen isim olarak bilinen Karahasanoğlu, İstanbul 3. bölgeden aday adayı oldu.



Karahasanoğlu, 2014 yılında İstanbul Bahçelievler’den belediye başkan aday adayı olmuştu.





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