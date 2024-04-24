İYİ Parti’den AKP’ye flaş mesaj! Yeni anayasa için tek şartı açıkladı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meclis’teki 23 Nisan Özel Oturumu'nda yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

“İLK 4 MADDE VE 66. MADDE DEĞİŞMEZSE DESTEK VERİRİZ”

"Parlamenter sisteme dönüşün ve güçlü bir meclisin yeni sivil anayasa için önemli bir başlangıç olacağını düşünmekteyiz ve bu yönde atılacak adımlara da Anayasa'nın ilk 4 maddesi ve 66. maddeyi değiştirmemek kaydıyla destek olacağımızı belirtiyoruz.” diyen Usta, “Bizim önceliğimiz, güçlü bir meclis yaratmak amacıyla, yeni anayasa çalışmalarında bahsettiğimiz şartlar altında bir uzlaşı zemininin oluşturulmasına gereken katkıyı sunmak olacaktır” ifadelerini konuştu.

“MİLLİYETÇİLİĞİN GEREĞİDİR”

“İYİ Parti olarak böylesine bir ortamda yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasının mümkün olduğunu, ancak bunun mevcut siyasi kamplaşmanın bir ucunda yer alan bir yapı tarafından gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını değerlendiriyoruz” diyen İYİ Partili Usta, “Yeni anayasa çalışmaları 21. Yüzyılın şartları temel alınarak yapılandırılmalıdır. Aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi koruyup, bu kazanımlarımızı cihanşümul medeniyet değerleri haline getirmek, hem demokratlığın hem de milliyetçiliğin gereğidir. Toplumda bu anlamda bir formül geliştirmek ve uzlaşmayı başarmak ancak bu değerlere sahip, yetkin ve yeterli kadrolar ile mümkündür. Bu kadrolara hem sahibiz hem de geliştirmeye talibiz” şeklinde konuştu.