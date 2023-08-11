İYİ Parti'den Bahçeli'nin ittifak çağrısına ilk yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısının ardından ilk yanıt İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'dan geldi.

İYİ Parti'den Bahçeli'nin ittifak çağrısına ilk yanıt

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yapmasının ardından partiden yanıt geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Bahçeli'nin çağrısını iletmişti.

Bahçeli'nin "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'dan yanıt geldi.

"ÜÇÜNCÜ YOL ÇAĞIRISI YAPIYORSA BUYURSUN GELSİN YOK EĞER..."

TamgaTürk haber sitesine konuşan Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" dedi.

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"KİRADA OTURDUĞU EVİ SATMAYA KALKIYOR"

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaparak "Beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor Fesübhanallah" ifadelerini kullandı.

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