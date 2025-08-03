İYİ Parti'den "Birinci Vazifen" mitingi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun 29 Temmuz’da çağrısını yaptığı “Birinci Vazifen” mitingi, bugün saat 18.00’de Bursa Osmangazi Meydanı’nda gerçekleşecek. Miting hazırlıkları tamamlandı.

Alanda Türk bayrakları ve Dervişoğlu’nun fotoğrafının olduğu "Birlikte başaracağız, cumhuriyeti yaşatacağız" yazılı flamalar ile çevrilirken, girişe Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” yazılı afiş asıldı.

Zafer Partisi miting alanının önüne stant kurdu. Mitingde görevli olanlara "Görevli" yerine "Vazifeli" yazılı kartlar dağıtıldı.

SİYASİ PARTİLER MİTİNGE DESTEK

İYİ Parti’nin düzenleyeceği ''Birinci Vazifen'' mitingine; Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, ATA Parti, Adalet Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi katılacağını duyurmuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mitinge bütün güçleri ile destek vereceğini ifade etti.

Özdağ, şunları kaydetti:

"Katılımımız, partimizin üniter devlet yapısını, milli kimliği ve Türk birliğini savunan duruşunun sahadaki tezahürüdür. Bu miting, yalnızca bir siyasi etkinlik değil, açılım süreci adı altında yeniden devreye sokulmaya çalışılan bölücü planlara karşı Atatürk Cumhuriyeti'ni savunan Türk milliyetçilerinin, yurtseverlerin ortak iradesini sergileyeceği bir meydan olacaktır.

Bu nedenle Bursa başta olmak üzere, çevre illerdeki Zafer Partisi teşkilatlarından da güçlü bir katılım bekliyoruz. Organizasyonun başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için il ve ilçe teşkilatlarımızın katılım listelerini 1 Ağustos'a kadar genel merkeze bildirmeleri, ulaşım ve koordinasyonun mitingin sahibi olan İYİ Parti teşkilatları ile disiplin içinde yürütülmesi, tüm mensuplarımızın Zafer Partisi ciddiyetine uygun bir tutum içinde olmaları önem arz etmektedir."