İYİ Parti'den bozkurt teklifi: Ulusal sembol kabul edilsin

İYİ Parti'den 'bozkurt' teklifi

Milli futbolcu Merih Demiral'in Avusturya karşılaşmasında attığı 2. golden sonra sonra sevincini bozkurt işaretiyle göstermesinin yankıları sürüyor.

UEFA'nın Merih Demiral'a bozkurt işaretli gol sevinci sebebiyle milli futbolcuya ceza vermesini ülke gündemine bomba gibi düştü.

Konuya ilişkin bir tepki de İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'den geldi.

İYİ Parti, Çirkin'in 'bozkurt' işaretinin 'Türklerin ulusal sembolü olarak kabul edilmesi' için kanun teklifi verdiğini duyurdu.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda;

"Hatay Milletvekilimiz Adnan Şefik Çirkin'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Bozkurt Sembolünün Kullanımının ve Korunmasının Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifini ve gerekçesini milletimize sunuyoruz.

TÜRKLÜĞÜN SEMBOLU OLARAK KABUL EDİLMELİ

Buna göre; Bozkurt'un, Türklerin ulusal sembolü olarak kabul edilmesi için sunulan kanun teklifine ilişkin Gazi Meclisimizi gereğini yapmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Teklifte “Bozkurt” işaretinin kullanımının yasaklanamayacağı belirtilirken “Türklüğü temsil eden işaretin, kültürel ve sportif etkinlikler dâhil ulusal ve uluslararası faaliyetlerde sergilenmesinin ceza oluşturmayacağı” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, "Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti'nde değil Türk'ün vücut bulduğu bütün coğrafyalarda ulusal sembol olarak kabul edilmektedir" denilirken, Türkiye’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ‘Bozkurt’ işaretini ulusal sembol olarak ilan ettiği ve birçok yerde kullanılması için talimat verdiği” kaydedildi.