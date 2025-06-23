İYİ Parti'den CHP'ye ziyaret! Dervişoğlu ve Özel açıklama yapıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP lideri Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi. Yapılan Görüşme, saat 15.30 sularında başladı, 17.00 civarında sona erdi.

İKİ LİDERDEN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Dervişoğlu ve Özel, görüşmeden sonra kameralar karşısına geçerek, ortak bir basın toplantısı düzenliyor.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, “Denizli Milletvekilimiz Yasin Öztürk Bey’i kınama cezasıyla cezalandırdılar. Burada da DEM, AK Parti ve CHP ortaklaştılar. Hepsi bir olabilir ama Türkiye’nin geleceği açısından biz tekiz. Divan Katibi arkadaşımız Sayın Yasin Öztürk’e kınama kararı veren TBMM’nin kararını tanımıyor ve kınıyorum. Ermeni diasporasının tezlerini Türkiye’ye taşımaktan imtina etmeyen bir zihniyete karşı sessiz kalıp, sükut eden Meclis Başkanı’na da artık milletvekili arkadaşlarımız kürsüye çıktığında da ‘Sayın Başkan’ diye hitap etmeyecekler” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Dervişoğlu’nun açıklamalarına yanıt vererek, “Biz muhalefetin böyle meselelerden dolayı birbiriyle sürtüşme, sert dille cevap vermesini hiçbirimiz değil, bir kişiyi memnun edeceğini biliyoruz. O kişide hepimize zulmeden kişidir. Dünü dün akşamda bırakmak lazım. CHP olarak biz bundan sonraki süreçte İYİ Parti’ye duyduğumuz saygıdan ötürü iyi ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim muhalefetin birbirine düşmesine böyle bir süreçte hakkı yoktur. Kimseye de CHP’nin ittifakının dışında kimlerle müttefikse biz tekiz demesinler biz Türkiye ittifakıyız. Yerel seçimden önce çok konuştuk. Bizim karşımızda tek olan Türkiye’yi, cumhuriyeti kuran partinin ve son seçimlerin ve tüm anketlerin birinci partisinin dışında kendisini tutan birisi milleti dışlamış olur. Müsavat Bey hiç istemez, ben iyi niyetine kefilim” dedi.

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