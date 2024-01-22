İYİ Parti'den hükümete ekonomi tepkisi. 'Birileri zenginleşirken vatandaşımız yoksullaşıyor'

Muhammed Çelik - Antalya / Yeniçağ

Türkiye’nin ekonomik açıdan zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken İYİ Parti Antalya İl Başkanı Afşin Karacan, vatandaşı ilerleyen haftalarda daha zor şartlar beklediğini belirtti. Hem ülke genelinde hem de yerelde ekonominin ‘İYİ’ yönetilemediğini ifade eden İl Başkanı Karacan, kalkınmanın yerelden başladığını, bu noktada belediyelere büyük görevler düştüğünü aktardı.

“HANİ EKONOMİ İYİ YOLDAYDI”

Bütçe açığında son 20 yılın rekorunun yaşandığını sözlerine ekleyen Başkan Karacan, vatandaşın çeşitli vaatler üzerinden açlık ve yoksulluğa mahkum edildiğini dile getirdi. Başkan Karacan, “Ülkemizde 2002’den bu tarafa servetini katlayan bir kesim var. Yaklaşık çeyrek asırdır, ekonominin büyüdüğü gibi masallarla vatandaşımız uyutuluyor. Sadece geçtiğimiz yıl bütçemiz yaklaşık 1,4 trilyon lira açık verdi. Sadece aralık ayındaki açık 842 milyar lira oldu. Hani ekonomi iyi yoldaydı!” ifadesini kullandı.

“KEFEN PARASI” BENZETMESİ

Yürütülen yanlış politikaların acı reçetesinin vatandaşa kesildiğine de değinen Başkan Karacan, “Asgari ücret enflasyonun altında kaldı. Sosyal yardım aylıkları çok komik rakamlarda kalırken, emeklinin durumuysa malumunuz. Yaşlı, engelli, dul, yetim ve emekli aylığı alanlara resmen, ‘Çok yaşadın, artık gitme vakti ve bu da kefen paran’ der gibi bir durum var. Kazancı olmayan öğrencilerin bile sınav ücretlerine ÖSYM tarafından yüzde 200’lere ulaşan zamlar yapıldı. Maaşlara gelince yüzde 42,6 başka konulara gelince yüzde 100’ü aşan zamlar! Ek MTV, KDV ve ÖTV zamlarına rağmen yüzyılın rekoru” şeklinde konuştu.

“YEREL YÖNETİMLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Mevcut ekonomik yapı nedeniyle 31 Mart Yerel Seçimleri’nin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Karacan açıklamalarını şu cümleler eşliğinde devam etti:

“İktidarın çeyrek asrı bulan hizmet süresi boyunca bizi getirdiği nokta ortada. 100 vatandaştan 90’ı mutsuz. Dolar 30 lirayı aşmış, ev sahibi-kiracı kavgaları bitmiyor, sağlık sistemi tıkanmış ve randevular 1 yıl sonrasına veriliyor, 6 Şubat depreminin yıl dönümü geldi, hala binlerce vatandaşımız çadırlarda-konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor, hayvancılık ve tarım bitme noktasına gelmiş. İşte, bu noktada artık hükümetin yetersiz kaldığı görülüyor ve yerel yönetimlerin devreye girmesi hayati önem taşıyor. Ancak ranta teslim olmuş belediye yönetimleri vatandaşların sorunlarına çözüm üretmekten çok uzaktalar. Şehrimizin ve ülkemizin kaynakları heba edilirken, birileri zenginleşiyor, vatandaşımız yoksullaşıyor."

'HÜR VE MÜSTAKİL' VURGUSU

"Yerel seçimlere ‘Hür ve Müstakil’ olarak girme kararı alan İYİ Parti, yerel seçimlerle birlikte iktidar yürüyüşüne tek başına devam edecek. Bu iktidar yürüyüşü sadece partimizi değil, adalet, eşitlik ve refah içinde yaşamak isteyen vatandaşlarımızın da yer alacağı, şahitlik edeceği bir yürüyüş olacak. 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından İYİ Partili belediyeler kalkınma nasıl yapılır, vatandaşın refahı nasıl arttırılır, sağlık-barınma sorunları, kaliteli gıdaya ulaşım problemi yerelden nasıl çözülür, tüm Türkiye’ye gösterecek.”