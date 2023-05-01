İYİ Parti'den işçi, memur ve emeklilere yüzde 50 zam sözü

İYİ Parti işçi, memur ve emeklilere yüzde 50 zam sözü verdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu “Ülkemiz bir asgari ücretli ülkesi haline getirilirken; gerçek dışı TÜİK rakamlarıyla cebimizden çalındı ve emekçimiz hayat pahalılığı altında ezdirildi” dedi.

İYİ Parti'den işçi, memur ve emeklilere yüzde 50 zam sözü

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için yaptığı açıklamada emekçilerin hayat pahalılığı altında ezildiğinin altını çizdi. Açıklamada “Geriye dönük olarak ücretlerinizdeki kayıpları telafi edeceğiz. Öncelikli olarak Temmuz ayında geçerli olmak üzere emekçilerimize %50 zam yapacağız” ifadelerini kullandı.

Zorlu’nun yaptığı açıklama şöyle:

“Bugün 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü.

İşçinin, memurun, emeklinin ve tüm emekçilerin bayramı.

Siyasi iktidarın ülke ekonomisini getirdiği vahim tablo sebebiyle emekçilerimizin sıkıntıları büyük.

Ülkemiz bir asgari ücretli ülkesi haline getirilirken; gerçek dışı TÜİK rakamlarıyla cebimizden çalındı ve emekçimiz hayat pahalılığı altında ezdirildi.

İşte bu kapsamda 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in işçi, memur ve emeklilerimize müjdesini paylaşmak istiyoruz.

İYİ Parti olarak Ocak ayı için geçerli zam oranının %55 olmasını teklif etmiştik. Ancak siyasi iktidar emekçinin sesine kulak vermedi.

Buradan milletimize sözümüzdür.

Geriye dönük olarak ücretlerinizdeki kayıpları telafi edeceğiz. Öncelikli olarak Temmuz ayında geçerli olmak üzere emekçilerimize %50 zam yapacağız.

Ücret adaletsizliğine maruz kalan tüm kamu emekçilerinin ücretlerinde artış ve özlük haklarında iyileştirme sağlayacak, her çalışanımıza hak ettiği iyi yaşamı garanti edeceğiz.

14 Mayıs’ta İYİ Parti’ye basacağınız her mühür adil ve hakça bir paylaşımında yolunu açacaktır.

Bize inanın bize güvenin!”

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