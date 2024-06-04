İYİ Parti'den istifa eden vekil CHP'ye katıldı

31 Mayıs'ta İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya, bugün haftalık grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Kaya'nın istifası, İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye sayısını 36'ya düşürmüştü.

ROZETİ ÖZGÜR ÖZEL TAKTI

Kaya, CHP'nin bugünkü Grup Toplantısı'na katılarak resmen partiye geçti. Kendisine CHP rozetini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel takdim etti. Rozet takma töreni sırasında duygusal anlar yaşandı ve Kaya, parti üyeleri tarafından coşkuyla karşılandı.

"BABA OCAĞINA DÖNÜŞ" MESAJI

CHP kürsüsünde yaptığı konuşmada Kaya, "Ülkesine ve Cumhuriyet'ine bağlı tüm vatanseverlerin yeri baba ocağıdır" diyerek Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine olan bağlılığını vurguladı.

Kaya, CHP'nin Türkiye'nin geleceği için en önemli siyasi güç olduğuna inandığını belirterek, "CHP çatısı altında ülkemize ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

İYİ PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI 36'YA DÜŞTÜ

Aykut Kaya'nın İYİ Parti'den istifası, parti içindeki dengeleri değiştirdi ve TBMM'deki sandalye sayısını 36'ya düşürdü. Kaya'nın CHP'ye katılımı, siyasi arenada önemli bir hareketlilik yarattı.