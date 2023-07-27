İYİ Parti’den Merkez Bankası’na enflasyon tahmini tepkisi

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ilk kez kameraların karşısına geçerek enflasyon raporunun sunumu yaptı. Hafize Gaye Erkan; enflasyon raporu açıklamasında Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı.

Erkan'ın açıkladığı veriler ile yıl sonu enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 22,3'ten yüzde 58'e, 2024 için yüzde 8,8'den yüzde 33'e yükselirken 2025 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 15 olarak belirlendi.

Hafize Gaye Erkan'ın açıklamalarının ardından İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, yıl sonu enflasyon tahminindeki yükselişe sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Tahmini enflasyon verilerinde bir önceki tahminler ile yeni tahminler arasında 3 katlık bir sapmanın yaşandığına dikkat çeke Zorlu, “Yani yine yanlış politikalar, yine öngörüsüzlük. Çok değil daha 3 gün önce ‘bu hatadan derhal dönün’ diye hükümeti uyarmıştık" dedi.

İktidarı zam furyasına son vermeye çağıran Kürşad Zorlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Siyasi iktidarın son yaptığı düzenlemelerden sonra iğneden ipliğe her şeye zam geleceğini söylemiştik... Merkez Bankası da bu gerçeği artık gizleyemeyeceğini anlamış ki, yıl sonu enflasyon tahminini revize etmiş!

Tahminini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltmiş!

Yani yine yanlış politikalar, yine öngörüsüzlük ve yaklaşık 3 katı bir sapma… Çok değil daha 3 gün önce ‘bu hatadan derhal dönün’ diye hükümeti uyarmıştık. Onlar ise ‘nasıl olsa millet bize oy verdi’ diyerek milletin kesesini hedef almayı sürdürdüler...

Ne yazık ki saptıkları bu yanlış yolda ve kuralsız yolculukta isabetli bir tahmin yapmaları imkansız! Tekrar söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz, zam furyasına artık bir son verin!