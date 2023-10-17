İYİ Parti’den Sinan Aygün açıklaması. Ankara adayı olacağı iddia edilmişti

İYİ Parti’den Sinan Aygün’ün Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı olacağı yönünde çıkan iddiaya yanıt geldi. Açıklamada söz konusu görüşmenin sadece sohbet amaçlı olduğu belirtilerek Aygün ile ilgili çıkan iddia yalanlandı.

İYİ Parti’den Sinan Aygün açıklaması. Ankara adayı olacağı iddia edilmişti

İYİ Parti’den, Genel Başkanı Meral Akşener’in, Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu ve Sinan Aygün’le, TOGO Kuleleri’nde bir araya geldiği buluşmaya yönelik “Söz konusu buluşma gizli bir buluşma olmadığı gibi gizli bir gündemi de yoktur” açıklaması yapıldı. Görüşmede, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının da konuşulmadığı ifade edildi.

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Ankara’da eski TBMM Başkanı AKP’li siyasetçi Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’le bir araya gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetiminin yıkım kararı çıkarttığı Sinan Aygün’e ait TOGO Kuleleri’nde gerçekleştirilen görüşmeye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural da katılmıştı.

Buluşmanın ortaya çıkmasının ardından İYİ Parti’den bugün yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in, dün Ankara'da katıldığı bir sohbet toplantısı, bazı yayın organlarında spekülatif bir şekilde gündeme getirilmiştir. Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığı döneminde, Sayın Çiçek ve Sayın Aksu, telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletmiş, o görüşmede bir araya gelme temennisi de dile getirilmiştir. Sayın Cemil Çiçek, Sayın Abdülkadir Aksu, Sayın Oktay Vural'ın katılımıyla, Sayın Sinan Aygün’ün ev sahipliğinde davet üzerine gerçekleşen sohbette, iddia edildiği gibi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylık konusu asla gündeme gelmemiştir. Söz konusu buluşma gizli bir buluşma olmadığı gibi, gizli bir gündemi de yoktur.”

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