﻿İYİ Parti'den sürgün edilen öğretmene destek ziyareti

Ferhat Günaydın / Yeniçağ - Giresun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Giresun ziyareti esnasında çiçek veren öğretmen Mustafa Dizdar hakkında ‘siyasi faaliyete katıldığı’ gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, öğretmen Dizdar bulunduğu okuldan başka bir okula sürgün edilmiş.

Öğretmen Mustafa Dizdar’ı unutmayan İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu ve il yönetimi, Dizdar öğretmeni yeni okulunda ziyaret etti.

“ÖĞRETMENİMİZE VERİLEN CEZAYI KINIYORUZ”

Başkan Eroğlu, “Bulancak mitinginde Meral hanıma çiçek verdiği için Piraziz’den Güce ilçesine sürgün edilen öğretmenimiz Mustafa Dizdar’ı ziyaret ettik. Sayın genel başkanımıza sırf çiçek verdiği için maaşı kesilen ve başka bir okula sürülen öğretmenimizi asla yalnız bırakmayacağız. Eğer öğretmenimiz AKP’den birine çiçek verseydi yine aynı suçlamalarda bulunulacak, maaşı kesilip sürülecek miydi? Verilen ceza zaten kanunlara aykırı iken evine ekmek götürmek için çalışan şerefli bir öğretmenimizin maaşının kesilmesi ne denli doğru bir ceza ya da davranıştır? Bunu halkımızın insiyatifine bırakıyorum. Biz parti olarak kimsenin görüşüne bakmayız. Öğretmenimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tür kanunsuzlukların her zaman karşısında olacağız” dedi.