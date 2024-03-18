İYİ Parti’den sürpriz ziyaret! Yıllar sonra bir ilk yaşandı

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Genel Kurultayı’nda Devlet Bahçeli 11. Kez genel başkan seçildi.

Kurultaya AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile bazı siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.

İYİ PARTİLİLER MHP KURULTAYINDA

Kurultayda iki isim dikkat çekti. MHP yıllar sonra İYİ Parti’yi düzenlediği organizasyonlara davet etti ve İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz ile İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun da MHP kurultayına katıldı.

“ZAMANLAMA MANİDAR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in uzun yıllar basın danışmanlığını yapan Murat İde, ziyaretle ilgili “MHP kongrelerinde İyi Parti'ye hiç davet yapılmazdı. İlk kez bu kongreye davet yapılmış. Açılış konuşmasını "Semih Yalçın"ın yaptığı kongreye Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun katıldı. Siyasetin normalleşmesi kıymetli elbette ama zamanlama da manidar” yorumunda bulundu.