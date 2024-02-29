İYİ Parti'den ülkücü şehitler anısına Mevlid-i Şerif

Efe Hasan Öğünç - Afyonkarahisar / Yeniçağ

Afyonkarahisar Sandıklı İYİ Parti ilçe teşkilatınca gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programı; İYİ Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Konya Milletvekili Ünal Karaman, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, Sandıklı Belediye Başkan Adayı Hidayet Şahin ve partili partisiz ülkücü davaya gönül veren vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca ülkücü kimlikleri ile bilinen, bu uğurda acılar çekip can veren isimler için dua edilen Mevlid-i Şerif programının ardından katılımcılara tatlı ikramı yapıldı. Sandıklı Seçim Koordinasyon Merkezi binasına Halk Ozanı Ozan Arif, ülkücü şehitler Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve Sinan Ateş’in posterleri asıldı.

ÜLKÜCÜLER BİR ÖLÜR BİN DİRLİR

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, program sonunda bir açıklama yaparak bu ülkede ülkücülüğün bitmeyeceğine vurgu yaparak şehitlere rahmet diledi. Mısırlıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu gün Sandıklı’da Seçim Koordinasyon Merkezimizi dualarla açarken ülkücü şehitlerimizi de andık. Gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizin nezdinde ömrünü bu ülkü uğruna harcamış Halk Ozanımız Ozan Arif’e, okulunda ülküsü uğruna şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na, bir Cuma günü kalleşçe şehit edilen Sinan Ateş’e rahmetler diledik. Kaç yıl, kaç nesil geçerse geçsin bu ülkede ülkücüler bir ölür, bin dirilirler. Sindirmeye, bastırmaya çalışanlar şunu çok iyi bilsinler ki; milliyetçilik sözde değil özde olan, damarlarda kanla birlikte dolaşan bir ülküdür. Seçim dönemlerinde kirli ağızlarına alıp milliyetçilik türküsü söyleyenler asla ve asla bu şehitlerimizin hakkını ödeyemezler. Ben, atalarımızdan, dedelerimizden tutun da bu ülke için can veren Mehmetçiklerimize, evlatlarımıza kadar tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Bu davaya gönül vermiş uzun yıllar hizmet etmiş Sandıklı’nın Tek Ülkücü Belediye Başkan Adayı olan Hidayet ŞAHİN e başarılar dilerim. Allah tüm adaylarımızı muvaffak etsin.”