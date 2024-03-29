İYİ Partili adaydan Çobanlar ilçesinde yaşanan skandala sert tepki

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İYİ Partili adaydan Çobanlar ilçesinde yaşanan skandala sert tepki
Afyonkarahisar'ın Çobanlar İlçesi, belediyeye ait bir aracın partizan politikalar doğrultusunda kullanıldığı iddiaları ile çalkalanıyor.

Efe Hasan Öğünç - Afyonkarahisar / Yeniçağ

Çobanlar Belediyesine ait bir resmi araç, bir siyasi parti yanlısının adına çimento taşındığı öne sürülen olay, kamuoyunda geniş yankı buldu.

İYİ Parti'nin Belediye Başkan adayı, yaşananları belgelerle kaydederek sert bir dille eleştirdi. İYİ Parti Adayı Sefa Değirmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Çobanlar ilçesinde, bir işletmeden Belediye adına alınan tuğla, kum ve çimentoların, AKP yönetim kurlu üyesi A.T’nin bir akrabasının evine Çobanlar Belediyesi'ne ait araçla taşındığını, olayda zabıta memuru Ali Işık ile devlet memurları H. K. ve H. D’nin görev alarak çimentoları şahsi konuta ulaştırdıklarını açıkladı.

whatsapp-image-2024-03-29-at-17-17-48-1.jpegAday Değirmen ayrıca, Belediye Başkanı Ali Altuntaş ve zabıta memuru Ali Işık'ın bu durumla görevlerini kötüye kullandıklarını iddia etti.

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