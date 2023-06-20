İYİ Partili Aykut Kaya’dan müzik yasağı kaldırılsın talebi

Editör: Osmancan Erok

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Antalya’nın bütün sorunlarına hakim olduklarını belirten Kaya, “Bu sorunları yapıcı bir şekilde dile getirip, devletin yetkili organlarıyla paylaşıp, çözüme kavuşturmak en büyük amacımız” dedi.

Kaya’nın basın açıklaması şöyle:

Değerli Basın Mensupları hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz.14 Mayıs Genel Seçimlerimiz öncesi olduğu gibi seçimden sonra da vatandaşlarımız, STK ve oda temsilcileri ile istişarelerimize hiç durmadan devam etmekteyiz. İstişarelerimiz sonucunda bize düşen görev vatandaşlarımızın TBMM’de sesi olmak ve bölgenin sorunlarını dile getirebilmektir. Antalya’nın bütün sorunlarına hakimiz. Bugün sizlerle iki önemli konuyu paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte diğer konuları da dile getireceğim.

Bölgemizde yaz sezonunun da gelmesiyle birlikte en çok duyduğumuz şikayetlerin başında ‘’Müzik Yayını Yasağı’’ gelmektedir.

"Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca, 3 Mart 2022 tarihinde, saat 00.00’dan sonra müzik yasağının kaldırılması hakkında, ‘İçişleri Bakanlığı çalışma yapacak. Müzik yasağıyla ilgili Bilim Kurulu’nun bir kararı yok. Yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim.’ açıklamasında bulunmuştu. Dönemin İçişleri Bakanı Sn. Soylu da müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin, ‘Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz.’ demişti. Turizm sezonu başlamadan önce yapılan bu açıklamalar; turizmcileri, bu sektörde çalışan emekçi vatandaşlarımızı, sanatçıları, müzik ve eğlence sektörü çalışanlarını, bu sektörden gelir elde eden herkesi, yasağın kalkacağı yönünde ümitlendirmişti. Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarının yaz aylarında iş yapamayan müzik sanatçıları ve turizmciler 2022 yılından çok ümitlilerdi. Çünkü , Sağlık Bakanı Koca’nın, ‘müzik yasağının yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim’ sözlerine güvenmişlerdi.

Ancak ; İçişleri Bakanlığı tarafından 10.05.2022 tarihinde yayımlanan genelgede ‘’ Pandemi sürecinde saat 24:00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığınca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi ve müzik yayın saati gece 01:00’e kadar uzatıldı ’’ açıklaması yapılmıştır.

Yapılan bu açıklama turizm bölgelerinde yaşayan, ticari faaliyet gösteren hiç kimseyi mutlu etmemiştir. Bölgemiz genel itibariyle zorlu bir pandemi sürecinden sonra toparlanmaya çalışırken; mantık dışı olan bazı yasak ve uygulamaların devam ettirilmesi destek yerine köstek haline gelmiştir. Bu durum sadece Antalya’mız için değil ; tüm turizm şehirlerimiz için geçerlidir. Devam ettirilen bu yasak ülkemizde oluşan ekonomik hareketlenmeye de ciddi zarar vermektedir.

Şöyle ki; yurtdışında gelen turistlere yönelik harcama sistematiği oluşturulurken; biz müzik yasağı ile şehirlerimizi ‘’Hayalet Şehir’’ yapıp gelen misafirlerimizi gece 01.00’den sonra konaklama yerlerine gönderiyoruz. Bizim için ülkeye girecek olan bir birim döviz bile değerliyken; bu uygulamayla ülkemize gelen turistlerin harcama aralığını daraltmaktayız.

Günümüzde tur operatörleri bazı otellerde farklı konseptler oluşturup eğlence olanaklarını ön plana çıkarmaya başladı. Bu alanda tanınan otel ve turizm destinasyonlarını tanıtarak pazarlıyorlar. Müzik kısıtlaması Türkiye’yi rekabet ettiği ülkelere karşı dezavantajlı duruma düşürmektedir. Unutmamak lazım ki tatil deneyimi bütüncüldür; belirli alanda faaliyet gösteren işletmeler kendi özelinde tatmin olsa dahi misafirin deneyimi daha geniş kapsamlıdır, kent ile entegredir.

Bu bağlamda, yürürlükte olan müzik yasağının kaldırılmasının ve salgın öncesi dönemdeki uygulamaya dönülmesinin sadece turizm bölgelerinin değil, rekabet ettiğimiz ülkelere karşı Türkiye’nin menfaatine olacağı görüşündeyim.

Ayrıca bu durum turizm bölgelerinde istihdamın da azalmasına yol açmaktadır. Devlet istihdamdan elde ettiği vergi gelirlerini de kaybetmektedir.

"MÜZİK YASAĞI NEDEN HALA DEVAM EDİYOR"

Şimdi buradan sizlerin önünde yeniden sormak istiyorum ?

Pandemi tedbirleri tek tek kaldırıldı. Kapalı yerlerde toplantı ve benzeri etkinlikler serbest bırakıldı. Okullar açıldı, eğitim-öğretim başladı. Toplu taşıma araçları ile seyahat yasağı kaldırıldı. Test zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kaldırıldı. En son maske zorunluluğu da kaldırıldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Covid-19'un sağlık açısından artık "küresel bir acil durumu" teşkil etmediğini açıkladı. Peki bütün yasaklar kaldırıldığı halde, gece 01.00’den sonra müzik yasağı neden hala devam ediyor?

Biliyorsunuz, TCMB’nin 2 Haziran haftası itibarıyla net döviz rezervi -5,7 milyar ABD Doları düzeyine geriledi. Yılın ilk 5 ayında tam 56,1 milyar dolar dış ticaret açığı verdik ve ilk 4 aydaki cari açığımız ise 29,7 milyar Dolar olarak gerçekleşti. Neden bu verileri paylaşma gereği hissettim? Çünkü müzik yayını yasağı dövize ihtiyacımızın had safhada olduğu bir dönemde devam ediyor. Süren bu yasakla turistlere daha az eğlenin ve doğal olarak daha az harcama yapın; esnafımıza, işletmelerimize daha az para kazanın mesajı da vermiş oluyoruz aslında. Müzik yayını yasağı elbette vatandaşlarımızın eğlenme hakkının kısıtlanması anlamına da geliyor ama belki turizm gelirlerini düşünerek bu yasaktan vazgeçilir diye ümit ediyorum.

Buradan, sektörün içinden gelen Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri ERSOY öncülüğünde bu mantık dışı yasağın kaldırılması için Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin KOCA , Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet ÖZHASEKİ ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali YERLİKAYA’ya çağrıda bulunmak istiyorum. İvedi bir şekilde bu ‘Müzik Yayını Yasağı’ nın kaldırılması; en kötü ihtimalle gece saat 03.00’a kadar esnetilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılmasını kendilerinden rica ediyorum.