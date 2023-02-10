İYİ Partili Aytun Çıray 'skandal' diyerek paylaştı: AFAD destek gönüllüleri saatlerce bekletilmiş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen başta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından şimdiye kadar 17 bin 674 yurttaş hayatını kaybederken 72 bin 879 yurttaş ise yaralandı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise deprem bölgesinde görevli bir AFAD destek gönüllüsünün bu süreçte yaşadıkları sorunları, "Tek insan rejiminde kimse sorumluluk alamıyor. Skandalı birinci elden okuyun" ifadeleriyle paylaştı.

Çıray'ın paylaşımı şu şekilde:

"AFAD Destek Gönüllüsüyüm. AFAD tarafından arama ve kurtarma eğitimi alan gönüllüleriz biz. Kısa mesaj ile çağırıldık ve depremin olduğu gün Antalya’dan 4 otobüs yola çıktık. Sabaha karşı saat 05.54'de Hatay İl Afet Acil Yardım Müdürlüğü merkezine ulaştık. Bize araçları terk etmemizi ve beklememizi söylediler. Diğer gönüllü taşıyan otobüslerde oradaydı. Neden göreve gitmediklerini sorduk. Gece 12:00’dan beri beklediklerini ve bekleyin dendiğini söylediler. Bize de beklememizi söylediler.

“BEKLEMEK İSTEMEDİĞİMİZİ SÖYLEDİK”

Saat 8.42'de ısrarlarımız sonucunda bize AFAD’ın personelinin malzemelerinin gelmediği ve onlar enkaz alanına gitmediği için bizim de gidemeyeceğimiz söylendi. Yine beklenmemiz istendi. Saat 9.20 civarı biz artık beklemek istemediğimizi söyledik. Göreve gitmek istediğimizi söylediğimizde gerginlik oldu. Gerginliğin büyümemesi için normal AFAD gönüllüleri ile destek gönüllüleri ayrılsınlar dediler. Biz destek gönüllerini de bir enkaz var oraya gönderelim diyerek otobüse bindirdiler.

“İŞ MAKİNESİ VE KEPÇE PARK ETMİŞ ANCAK ÇALIŞMIYORLARDI”

Saat 9.24'de Hatay'da bir enkaza götürüldük. Bu enkaza giderken yol kenarında pek çok iş makinası, kepçe vs zaten park etmişlerdi. Ancak çalışmıyorlardı. Biz alana vardığımızda bir AFAD personeli ve hangi belediye olduğunu bilmediğim belediyeden iki kişi 4 katlı olan ancak alttaki 2 katı çökmüş bir binada çalışmaya başlamışlardı. Alanın çevresinde pek çok hasar görmüş bina da vardı. Bize alanı çember haline almamızı ve ekiplere kolaylık sağlamamızı söylediler. Çemberi sağladık. Sorularımız sonucu binada enkazda 6 kişi olduğu ancak ikisinden ses alınamadığı, 2 çocuk ve ve 2 kadından ses alındığı söylendi.

“TEK YAPTIĞIMIZ BEKLEMEKTİ”

Bizden birkaç dakika sonra ATV muhabiri ve kameraman geldi ve ara ara yayın yapmaya başladılar. biz orada bir otobüs insandık ancak tek yaptığımız beklemekti ve dedik ki gidelim diğer enkazlara izin verin belki bir şeyler yapabiliriz. Yine bekleyin dendi. Saat 13.40 civarı ilk çocuk çıkarıldı, 13.54'de hala çıkarıldı, 14.44'de ikinci çocuk ve sonrasında da en son 14.51'de enkazdaki son kişi olan anne çıkarıldı.

“İŞ MAKİNELERİ OLDUKLARI YERDE DURUYORLARDI”

A Haber sürekli çekim yaptı son ana kadar. Saat15.00'de otobüse geri binmemiz istendi. Biz diğer enkazlara gitmeyecek miyiz diye sorduk merkeze gideceğimiz söylendi. Geri dönerken sabah gördüğümüz bir sürü iş makinaları yine oldukları yerde duruyorlar. 17.30'a kadar yeni görev verilmedi merkezde.

“ROMANYA'DAN GELEN EKİP 5 SAAT BOŞUNA BEKLEMİŞ”

AFAD binasının arkasındaki depolarda çadır, su ve battaniye vardı. Biz izin verin onları dolduralım otobüslere depremzedelere dağıtalım dedik. Bekleyelim dendi. Bahçede yine beklemeye devam ederken Romanya’dan gelen ekibin bizi sahaya götürün dediklerinde Hatay Expo’ya götürülüp bırakıldıkları söylendi. Expo da insan olmayacağını söylememe gerek yok. Çünkü Fuar yok. Adamlar 5 saat boşuna beklemişler orada ve kızgındılar. Biz ısrarla neden Antakya merkeze gitmiyoruz dedikçe bekleyeceğiz arkadaşlar dendi.

“HALK İSYAN EDİYORDU”

Biz beklerken iş makinalarının şoförleri de geldiler ve görev verilmesini istediler ancak onlara da görev verilmedi hatta tartışanlar oldu. Çadır kent kuruyormuş asker stadyumda yardım edelim dedik. Bekleyin dediler. Kendi imkanları ile yakında yaşayan ve AFAD merkezine gelen halka çadırları verip göndermeye başlamışlardı çünkü gelen halkta isyan ediyordu artık. Bazı vatandaşlar çadırlarını kuramıyorlardı yolun diğer tarafında görme mesafesindelerdi. Bazı arkadaşlarımız kendileri sormadan oraya yardıma gittiler. 19.40 civarında bize görev verilip verilmeyeceğini tekrar sorduğumuzda bilmediklerini ve beklememizi söylediler.

“YİNE 'BEKLEYİN' DEDİLER”

Bizi Antakya merkeze bırakın dönün siz bir çalışalım dedik onu da kabul etmediler. Tırlar gelmeye başladı ve AFAD’ın arka bahçesine almaya başladılar. Biz tırları indirmeye yardım edelim mi diye sorduk, bekleyin dediler. Beklemek zaten gergin olan bizi iyice gerdi. Biz iş yapmadığımızı ve yapıp yapmayacağımızın da belli olmadığını geri dönmek istediğimizi söyledik. Kaç kişi dönmek istiyo

r diye sorular. 45 kişi dönmek istediğimizi söyledik. Saat 22.00'da bir otobüs ile yola çıktık."