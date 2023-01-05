İYİ Partili Aytun Çıray’dan gündemi sarsacak sözler: Erdoğan Esad’ın önünde diz çökmeye gidiyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşebiliriz” açıklamasına İYİ Parti’den çok sert tepki geldi.

“AKP’NİN DIŞ POLİTİKASININ TOPTAN İFLASI”

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İstihbarat ve Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Aytun Çıray, Erdoğan’ın açıklamasını, AKP’nin dış politikasının toptan iflası şeklinde değerlendirdi.

“ESAD’IN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEYE GİDİYOR”

Çıray, “Erdoğan bu zamana kadar ne söylediyse tam tersinin yaptı. Mısır’da Sisi ile çatıştı, en sonunda ayaklarına gitti. BAE’yi darbeci ilan etti, ayaklarına gitti. Suudi Arabistan ile sürtüştü, en sonunda ayaklarına gitti. Şimdi de Esad’ın önünde diz çökmeye gidiyor” açıklamasında bulundu.

“LİDERLER OLARAK BİR ARAYA GELEBİLİRİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile bakanlar düzeyinde yapılan toplantıların ardından liderler olarak bir araya geleceklerini söylerken, "Bu sabah Sayın Putin ile görüşmem oldu. Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.