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  • İYİ Partili Aytun Çıray’dan gündemi sarsacak sözler: Erdoğan Esad’ın önünde diz çökmeye gidiyor

İYİ Partili Aytun Çıray’dan gündemi sarsacak sözler: Erdoğan Esad’ın önünde diz çökmeye gidiyor

Erdoğan’ın Esad’la görüşebiliriz açıklamasını AKP’nin dış politikasının toptan iflası şeklinde değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, “Erdoğan, Esad’ın önüne diz çökmeye gidiyor” dedi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 18:05
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İYİ Partili Aytun Çıray’dan gündemi sarsacak sözler: Erdoğan Esad’ın önünde diz çökmeye gidiyor

İYİ Partili Aytun Çıray’dan gündemi sarsacak sözler: Erdoğan Esad’ın önünde diz çökmeye gidiyor
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşebiliriz” açıklamasına İYİ Parti’den çok sert tepki geldi.

“AKP’NİN DIŞ POLİTİKASININ TOPTAN İFLASI”
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İstihbarat ve Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Aytun Çıray, Erdoğan’ın açıklamasını, AKP’nin dış politikasının toptan iflası şeklinde değerlendirdi.

“ESAD’IN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEYE GİDİYOR”
Çıray, “Erdoğan bu zamana kadar ne söylediyse tam tersinin yaptı. Mısır’da Sisi ile çatıştı, en sonunda ayaklarına gitti. BAE’yi darbeci ilan etti, ayaklarına gitti. Suudi Arabistan ile sürtüştü, en sonunda ayaklarına gitti. Şimdi de Esad’ın önünde diz çökmeye gidiyor” açıklamasında bulundu.

“LİDERLER OLARAK BİR ARAYA GELEBİLİRİZ”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile bakanlar düzeyinde yapılan toplantıların ardından liderler olarak bir araya geleceklerini söylerken, "Bu sabah Sayın Putin ile görüşmem oldu. Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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erol
5.01.2023 18:30
Barış yapılacaksa. O kadar Suriyeliye niçin vatandaşlık verildi  
 
Tekin Ertürk
5.01.2023 18:20
Çöktüğü dize değsin ve tüm Suriyeliler ülkelerine dönsün. Sonra Afganlar, Iraklılar, İranlılar, Afrikalılar vb. Ulan ne biçim ülke olduk? Kendi ülkemizde sığınmacıyız. Anketlerde Akp yine birinci  
 
Kral
5.01.2023 18:11
Yine muhalefetin dedigine gelindi. Madem görüşüleceği neden muhalefet söylediğinde yapılmadı? Nasıl bir politika bu?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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