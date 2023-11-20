İYİ Partili Dikbayır kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

İYİ Partili Ümit Dikbayır kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi.

İYİ Partili Dikbayır kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dibayır, kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Dikbayır’ın tedbirli ve kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İstifalar nedeniyle İYİ Parti’ye haksızca bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Eleştirilere açığız ancak iş, gerçek dışı beyan ve iftiralar olursa bu başka bir şey. Partiden istifa ediyorsanız, vekillikten de istifa edin. Ümit Dikbayır bugün tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir”

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