İYİ Partili Ergun Köfteci Yusuf'a gitti sosyal medyada yorum yağdı

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İYİ Partili Ergun Köfteci Yusuf'a gitti sosyal medyada yorum yağdı

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ‘domuz eti’ kullandığı tespit edilen Köfteci Yusuf’a ‘dostlarıyla’ birlikte desteğe gitti.

Tarım ve Orman Bakanlığı denetim yaptığı ürünlerden uygunsuzluk tespit ettiği ürünleri ve şirketleri internet sitesinde yayınlanmaya başlamıştı.

Dün (10 Ekim) yayınlanan ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesinde Köfteci Yusuf’un köftesi ve et (dana) dönerinde ‘domuz eti’ tespit edilmişti.

Köfteci Yusuf, iddiaları reddederek, Ankara’nın Çankaya ve Etimesgut ilçelerindeki şubelerinden pişmiş ürünlerden numune alındığını, iki üründen de çiğ ve pişmiş şahit numune alınmadığını belirtmişti.

Bakanlığa göre firma sadece iki şubesinde değil, üretim yerinde de domuz eti kullanmış.

Bu yerlerden biri Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki üretim alanı.

Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş, Sözcü TV’den Saygı Öztürk’e şu açıklamayı yapmıştı: “Ben garip bir kuşum… Bize haksızlık yapıldı, bir kumpas kuruldu. Kötüler iyilerden daha zeki, iyiler her zaman kazanır.“

Tartışmalar sürerken, Köfteci Yusuf’a Meclis’ten destek geldi.

Muğla Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Metin Ergun ‘dostlarıyla’ Köfteci Yusuf’a gitti.

Ergun fotoğrafları X’ten şu notla paylaştı: “Dostlarımızla @kofteciyusuftr ’daydık.”

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