Bu fotoğrafta kendisini Genel Vali sanan sizce kimdir? İYİ Partili Erozan paylaştı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güven mektubunu sundu. 29 Kasım’da gerçekleşen törende KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun yanı sıra Büyükelçilik personeli de hazır bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Büyükelçi Feyzioğlu, "Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun yolundan yürüyen büyük mücahit, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ve şahsen yakından tanıma, feyz alma ayrıcalığına sahip olduğum büyük devlet insanı Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ı rahmetle anıyorum." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da güven mektubunu sunan Büyükelçi Feyzioğlu'na başarılar dileyerek, "Sizleri KKTC'de görmekten ve sizlerle birlikte çalışacak olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz. Sizlerle çalışmanın memnuniyetini KKTC ve Türkiye kamuoyu ile paylaşmak istedim." dedi.

O FOTOĞRAFTA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Büyükelçi Feyzioğlu’nun güven mektubunu sunduğu törendeki bir ayrıntı dikkat çekti. Tören sonrası çekilen fotoğrafta Feyzioğlu’nun oturuşu tepki topladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bu fotoğrafta kendisini Genel Vali sanan sizce kimdir..?” sorusunu sordu.