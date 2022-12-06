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İYİ Partili Örs'e saldıran AKP'li Işık: Özür dilemeyeceğim

TBMM’de İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldırarak yoğun bakıma kaldırılmasına sebep olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, “Zaman zaman Gene Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar.” dedi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 17:13
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İYİ Partili Hüseyin Örs'e saldıran AKP'li Zafer Işık: Özür dilemeyeceğim

İYİ Partili Örs'e saldıran AKP'li Işık: Özür dilemeyeceğim
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TBMM’deki kavgada AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı. Kalbinde pil bulunan Örs’ün kalp ritmi elektroşokla düzene sokuldu. Örs'ün tedbir amaçlı uyutulduğu öğrenildi.

"OLAYIN SICAKLIĞIYLA" YAŞANMIŞ
Diken’e konuşan Işık, söz konusu saldırının “olayın sıcaklığıyla” yaşandığını söyledi. İYİ Parti grubunun “saldırması” sonucu böyle bir “mukavemet” gösterdiklerini belirten Işık, Örs’e vururken elinde bir cismin olmadığını ve yere düşerken yaralanmış olabileceğini söyledi.

Işık ayrıca, Örs’ün elektroşokla hayata döndürüldüğünün doğru olmadığını savundu.

"ZAMAN ZAMAN BÖYLE ŞEYLER OLUR, ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"
Böyle bir olayın yaşanmasının kendisinin de istemediğini söyleyen AKP’li Işık, “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur.” diyerek kendini savundu. 

Olayın kendilerinden kaynaklanmadığını ve özür dilemeyeceğini söyleyen Işık, kendisinin kamuoyuna bir açıklama yapmayacağını AKP grubu “lüzum görürse” açıklama yapılacağını söyledi.

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Alper
6.12.2022 17:26
Ülkede Adalet olsa, adam oldurmeye tam teşebbüsten içerde olurdu.Belki bir yerden talimat da almıştır.Bu gibi saldırganları barındıran partiler kapatılmalı, Demokratik olmayan insanların ne işi var,  
 
Yazık
6.12.2022 17:26
Bunlar birde çuval dolusu maaş alıyor Ülke yönetecekler yazık  
 
Mv olmak demek bu mu???
6.12.2022 17:24
Kavga nedir Allah aşkına! Bir mv görevi süresince vatanın, milletin bekası ve refahı için gece-gündüz çalışmalı. Yıllardır TEK BİR TANE görebildik mi? Kesinlikle hayır  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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