İYİ Partili Örs'e saldıran AKP'li Işık: Özür dilemeyeceğim

TBMM’deki kavgada AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı. Kalbinde pil bulunan Örs’ün kalp ritmi elektroşokla düzene sokuldu. Örs'ün tedbir amaçlı uyutulduğu öğrenildi.



"OLAYIN SICAKLIĞIYLA" YAŞANMIŞ

Diken’e konuşan Işık, söz konusu saldırının “olayın sıcaklığıyla” yaşandığını söyledi. İYİ Parti grubunun “saldırması” sonucu böyle bir “mukavemet” gösterdiklerini belirten Işık, Örs’e vururken elinde bir cismin olmadığını ve yere düşerken yaralanmış olabileceğini söyledi.



Işık ayrıca, Örs’ün elektroşokla hayata döndürüldüğünün doğru olmadığını savundu.



"ZAMAN ZAMAN BÖYLE ŞEYLER OLUR, ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

Böyle bir olayın yaşanmasının kendisinin de istemediğini söyleyen AKP’li Işık, “Zaman zaman Genel Kurul’da böyle şeyler olur.” diyerek kendini savundu.



Olayın kendilerinden kaynaklanmadığını ve özür dilemeyeceğini söyleyen Işık, kendisinin kamuoyuna bir açıklama yapmayacağını AKP grubu “lüzum görürse” açıklama yapılacağını söyledi.

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