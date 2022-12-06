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İYİ Partili Hüseyin Örs'e saldıran AKP'li Zafer Işık'ın cezası belli oldu

İYİ Partili Hüseyin Örs'e saldıran AKP'li Zafer Işık'a Meclis'te iki oturuma katılmama cezası verildi. AKP'li vekiller de Zafer Işık'a ceza verilmesi yönünde oy kullandı...

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 20:05
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İYİ Partili Hüseyin Örs'e saldıran AKP'li Zafer Işık'ın cezası belli oldu

İYİ Partili Hüseyin Örs'e saldıran AKP'li Zafer Işık'ın cezası belli oldu
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TBMM’de İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldırarak yoğun bakıma kaldırılmasına sebep olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın cezası belli oldu.

Zafer Işık’a da İçtüzüğün 163’üncü maddesi uyarınca Meclis’ten geçici olarak iki birleşim çıkarma cezası da oylama sonucu verildi.

Işık veya yerine bir başka AKP milletvekili savunma yapmadı. AKP'li vekiller de ceza verilmesi yönünde oy kullandı.

"ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

Olay sonrası açıklama yapan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, “Zaman zaman Gene Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar.” ifadeleri kullanmıştı.

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Karadenizli
6.12.2022 20:28
Yüce Meclisimize yakışmayan bu kabadayıların mutlaka ayıklanması gerekir. Bu görev öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza düşer...  
 
Asın Bu İbneyi
6.12.2022 20:21
7 ay sonra iktidar sizde.  
 
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