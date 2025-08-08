İYİ Partili isim sahte diploma skandalındaki korkunç gerçeği açıkladı

İYİ Parti Hukuk, Seçim ve Parlamento İlişkileri İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Avukat Ahmet Çabukel, Hazırlanan iddianamelerdeki belgelere ilişkin "Araştırmaların eksik kaldığı ve dosyada mağdur olan bazı kişilerin aslında dosyada sanık olabileceğini de dün anlamış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Çabukel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kahramanmaraş Adliyesi önünde, Avukat Nesibe Kaya Zabun'un diploması ile birlikte, beraber çalıştıkları arkadaşları Avukat Ömer Gödeoğlu'nun da diplomasının çalındığını öğrendiklerini aktaran Çabukel, konuya ilişkin şu şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, son günlerde maalesef ülkemizin her bir tarafında bazı usulsüzlükler ile karşı karşıyayız ve bu usulsüzlüklere karşı cumhuriyet savcılarımız tarafından yoğun bir çalışma var. Ve bu yoğun çalışma neticesinde iddianameler hazırlanarak bu usulsüzlüklere karışanlar hakkında soruşturmalar başlatıyor. Bunun en son örneği, maalesef diploma sahtekarlığı, diploma hırsızlığı, sınavlara katılan şaibeler, sınav notlarının değiştirilmesi ve bütün bunlarla beraber çıkar elde edilmesiyle ilgili olarak karşımıza çıkıyor.

Biliyorsunuz, son günlerde bu çıkan şaibelere istinaden de bazı soruşturmalar yürütülüyor. Son yürütülen ve dün haber aldığımız kadarıyla maalesef beraber çalıştığımız mesai arkadaşımız, Avukat Ömer Gödeoğlu ile beraber bizim yanımızda staj yapan Sayın merhume Nesibe Kaya Zabun'un da maalesef diplomasının çalındığı, gasbedildiğini öğrendik. Ve biz bunun üzerine bir çalışma başlattık.