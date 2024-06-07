İYİ Partili isimden Akşener açıklaması. ‘Devlette görev almaya hazır’

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İYİ Partili isimden Akşener açıklaması. ‘Devlette görev almaya hazır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meral Akşener görüşmesi gündemdeki yerini korurken, görüşmenin ardından İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak’tan SÖZCÜ TV'ye açıklamalar geldi.

İYİ Parti’deki Genel Başkanlıktan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı en sert dille eleştiren isimlerden olan Meral Akşener’in Beştepe ziyareti siyasetin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

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Görüşmenin ardından birçok iddia gündeme gelirken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, katıldığı televizyon programında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:

“Genel Başkanımız Türkiye’ye mal olmuş liderdir, hatta gurur duymak gerekir. Genel Başkanımız her türlü görüşmeyi yapabilir, İYİ Parti’nin hamisi sayılır. Sonuçta biz İYİ Parti olarak zor şartlar altında kurulduk. Türkiye iki kutuplu sistemin içine sıkışmış durumdaydı. Merkez bir parti kurulması gerekiyordu. Sayın Genel Başkanımız bunu yapmaya çalıştı” dedi.

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“TAHMİN ETMİYORUM AMA BİLEMEYİZ”

Akburak, Akşener’in devlet içinde ya da Cumhur İttifakı içinde bir görev alacağını düşünmediğini belirterek, “Kendisine bir teklif edildi mi edilmedi mi ben bilmiyorum. Görüşmeyle alakalı bir bilgi sahibi değilim. İlla ki bir bilgi sahibi olacağım. Böyle bir karar verir mi inanın tahmin etmiyorum ama bilemeyiz” demişti.

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI TEKLİFİ OLURSA DEĞERLENDİRİLİR"

Dikkat çeken görüşme sonrası İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak'tan bir açıklama daha geldi.

Akburak, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

- Akşener devlette göreve hazır.

- Akşener oğluyla ilgili iddialara kızgın.

- Akşener, Dervişoğlu'na kızgın.

- Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir.

"YENİ PARTİ KURMAYACAK"

- Akşener yeni bir parti kurmayacak.

- Akşener ihraç edilirse İYİ Parti kalmaz.

- Görüşmeyi Erdoğan istedi. Görüşme zamanı bir gün önce belli oldu.

- Saç rengi başka olacaktı, bu beğenildi.

- Akşener, Bahçeli ile görüşmeyecek.

- Akşener'i bundan sonra sık sık göreceğiz.

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“İYİ PARTİ GÖRÜŞMEYİ BASINDAN ÖĞRENDİ"

Görüşmenin ardından birçok iddia dillendirilirken, İYİ Parti’nin içinden görüşmeye dair sert eleştiriler geldi.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Erdoğan-Akşener görüşmesinin İletişim Başkanlığı tarafından duyurulmuş olmasına dikkat çekerek, İYİ Parti’nin de görüşmeyi basından öğrendiğini söyledi.

ŞAŞKINLIK VE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Poyraz, görüşmeyi “İYİ Partinin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’dur. Genel Başkanımızın ve yetkili kurullarımızın içeriği hala belli olmayan bu görüşmeden bilgisi olmadığı gibi duyan her partilimiz için de şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattığını ifade etmek isterim” sözleriyle değerlendirdi.

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