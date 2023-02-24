﻿İYİ Partili Koncuk ‘Ülke genelinde, yabancılara konut ve toprak satışı derhal durdurulmalıdır’

Bu durum, konut satışı sonucunda önlenemeyen iki problemi de ön plana çıkarmıştır. Birincisi demografik yapının değişmesine sebebiyet vermiş, ikincisi ise ülkemizde barınma sorununu kontrol edilemez hale getirmiştir. Bu durumda ev sahibi olmak neredeyse hayal haline gelirken, özellikle büyük kentlerde yüksek kira maliyetlerinden dolayı öğrenci, emekli, işçi ve memur milyonlarca vatandaşımız barınma sorunu yaşamaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için yabancıya konut satışı geçici süreyle askıya alınmalıdır, dedi.

Askıya alma süreci depremin vurduğu 11 ilde Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya Elâzığ ve Hatay’da doğrudan etkilenen/zarar gören vatandaşlarımızın hakkının korunması ve toprak bütünlüğümüz açısından yararlı olacağını ifade etti.

Koncuk, 40 asırlık Türk yurdunu düşman işgalinde bırakmayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hatay benim şahsi meselemdir.” şiarıyla; yuvasını, hatıralarını, hayallerini, emeğini, sevdiklerini ve doğduğu şehri terk edip bilinmeyene giden depremzede vatandaşlarımızın, kadim medeniyetlere başkentlik yapmış ata yurtlarına, şehirlerine dönmelerini sağlanması adına Meclis Araştırması açılmasının elzem olduğunu belirtti.

Demografik yapının değişmesi engellenmelidir!

Ülkemiz, 6/02/2023 tarihinde yaşadığımız 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ve aynı büyüklükteki artçılarının ardından tarihsel olarak 11 ilimiz demografik değişim tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. İnsan haklarına paralel olarak başka ülkede yabancıya ölçülü bir şekilde mülkiyet veya sınırlı ayni hak tanınırken, ülkemizde 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi göre gerçekleştirilen satışların, yasal satış sınırları içinde olup olmadığı tartışmaya açıktır. Buna riayet edilmemesi durumunda, toprak bütünlüğü, güvenliği ve ülkemizin stratejik konumu tehlikeye açık hale gelecektir.

21 Nisan 2022 Perşembe günü Resmî Gazete’ de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'deki gayrimenkulleri yurtdışında pazarlayan emlakçılara çeşitli destekler sağlanacağı belirtilmiştir. Bu durum önlenemez sorunları beraberinde getirirken, önlenemeyen en büyük problem, barınma olarak ön plana çıkmıştır.

Ülkemizde barınma sorunu kontrol edilemez hale gelmiştir!

sahibi olmak neredeyse hayal haline gelirken, özellikle büyük kentlerde yüksek kira maliyetlerinden dolayı öğrenci, emekli, işçi ve memur, milyonlarca vatandaşımız barınma sorunu yaşamaktadır.

İYİ Parti Adana Milletvekili Koncuk, deprem bölgesinde mağdur olmuş vatandaşlarımızın, gelir elde etmek için mülklerini yabancılara satış yapması engellenmeli ve finansal olarak Devlet eli ile desteklenmelidir. Bu gerçekleşmediği taktirde yabancılara toprak satışı sonrası daha da vahim ve geri dönülemez sorunlara yol açacağı açıktır. Bu bağlamda, yüksek kira maliyetlerinden dolayı barınma sorunu yaşayan vatandaşlarımızın ve depremden doğrudan etkilenen/zarar gören vatandaşlarımızın hakkının korunması ve toprak bütünlüğümüz, güvenliğimiz açısından yabancıya konut, arsa, tarla diğer taşınmaz malların satışının geçici süreyle askıya alınması için Meclis Araştırması açılmasının kaçınılmaz olduğunu bir kez daha ifade etti.