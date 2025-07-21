İYİ Partili Olgun: Terörle mücadelede hukuki boşluk var

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Anayasa Mahkemesi’nin “örgüt adına suç işleme” suçuna ilişkin iki fıkrayı iptalinin terörle mücadelede önemli bir hukuki boşluk yarattığını ifade ederek, "Bu, basit bir ihmal olamaz. Açıkça soruyorum: Bu suskunluk, bu umursamazlık, gizli bir pazarlığın parçası mı?" diye sordu.

Olgun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin 5 Kasım 2024'te Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) "örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen 220/6 ve 314/3. maddelerini iptal ettiğini belirtti.

"YASAL BOŞLUK NEDENİYLE BİR BİR SERBEST BIRAKILIYORLAR"

Hukuki boşluk oluşmaması ve yeni düzenleme yapılması için iptal hükmünün yürürlüğe girişinin 6 ay süreyle ertelendiğini ifade eden Olgun, şunları kaydetti:

"Bu süre içinde TBMM hükmü tekrar düzenlemediği için iptal kararı 9 Temmuz’da yürürlüğe girdi ve bu tarihten itibaren bu maddeler tamamen ortadan kalktı. Böylece örgüt adına suç işleyenlerin suçları affedilmiş oldu.

Meclis’in görevi, bu boşluğu derhal dolduracak bir yasal düzenleme yapmak ve terörle mücadelede hukuki zafiyet oluşmasını önlemekti. Ama ne oldu? Meclis, günlerce acelesi olmayan, önemsiz gündemlerle vakit kaybetti; bu hayati konuda tek bir adım atılmadı. Şimdi ise PKK’lı teröristler, bu yasal boşluk nedeniyle bir bir serbest bırakılıyor. Bu, basit bir ihmal olamaz. Açıkça soruyorum: Bu suskunluk, bu umursamazlık, gizli bir pazarlığın parçası mı? Terörsüz Türkiye nutukları atanlar, Meclis’teki bu sessizlikle PKK’lıları serbest bırakırken hangi yüzle millete ‘pazarlık yok’ diyebiliyor?”

Silahlar yakıldı, yüzlerce terörsit serbest bırakıldı!