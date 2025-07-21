Silahlar yakıldı, yüzlerce terörsit serbest bırakıldı!

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde toplumun geniş kesimlerinde rahatsızlık yaratan gelişmeler yaşanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekim ayında başladığı çağrılar neticesinde süreç terör örgütü PKK'nın sözde silah bırakmasına kadar uzandı.

Bu gelişmelerin yaşandığı döneme gerçekleşen bir gelişme ise dikkat çekti.

200 ÖRGÜT ÜYESİNİN İNFAZI DURDURULDU

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi, TCK’nın 314. maddesince mahkûm edilen 200’ü aşkın terör örgütü PKK hükümlüsünün infazı durdurarak tahliye etti.

Mahkumlar, 314/2 maddesi uyarınca “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemekten” terör örgütü üyesi kabul edilerek 10 yıla kadar çeşitli hapis cezalarına çarptırılmışlardı.

AYM O MADDEYİ İPTAL ETMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, 5 Kasım 2024’te aldığı kararla terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemekten mahkûmiyet kararı verilen TCK’nın 220. maddesinin 6. fıkrasını iptal etmişti.

Karar 9 Ocak 2025’te Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi.

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