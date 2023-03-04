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İYİ Partili Paçacı: Masadan kalkmadık kaldırıldık

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, 6’lı masadan kalkmaları ile ilgili “Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 13:01
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İYİ Partili Paçacı: Masadan kalkmadık kaldırıldık

İYİ Partili Paçacı: Masadan kalkmadık kaldırıldık
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dün masadan kalkması sonrası Ankara’da üst üste gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Akşener son olarak İYİ Partili belediye başkanları ile görüştü. Toplantı için partisinin genel merkezine gelen Akşener’i Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

MASADAN KALKMADIK, KALDIRILDIK

İYİ Partili Paçacı toplantı sonrası yaptığı açıklamada masadan kalkmadıklarını kaldırıldıklarını söyledi. Paçacı’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yetkili organlarla konuşmadan herhangi bir tahminde bulunmak yanlış olur. Masa eğer sayın Kemal beyin adaylığı konusunda dağılıp dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz.”

İYİ PARTİ’NİN GÖRÜŞÜ BELLİYDİ

O bir anlayış birliğiydi. İYİ Parti'nin görüşü zaten belliydi. İYİ Parti bir sürpriz yapmadı. İYİ Parti kazanması muhtemel aday üzerinde ısrarlı oldu. Genel Başkan çok büyük bir feragat göstererek ben aday olmayacağım dedi. Bütün bunlar hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır.

Şimdi bu özveriyi gösterdi, niye gösterdi? Bu seçimin mutlaka kazanılması için gösterdi. Biz aynı noktadayız. Ama mesela, altılı masada her siyasi partinin bir kamuoyu araştırmasında yapılacak değerlendirmede en fazla oyu alan adayın arkasında duralım fikri de kişisel değil. Yani kendimize yönelik değil, kazanmaya yönelik. Yani önemli olan kazanmaktır, bütün hassasiyetimiz budur."

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