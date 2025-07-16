İYİ Parti’li Taşcı; Can kaybı yok ama doğa kül oluyor

Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Tekirdağ Şarköy’de yaşanan orman yangınları nedeniyle çağrıda bulundu.

Özellikle Şarköy, Şenköy, Kocaali, Kızılcaterzi ve Yeniköy bölgelerinin alevler altında olduğunu belirten Taşçı, bölge halkının içinde bulunduğu çaresizliği dile getirdi.

İŞTE SELCAN TAŞÇI'NIN KONUŞMASI

Yanıyoruz arkadaşlar!

Yanan insan ne söylerse;

Ben de Tekirdağlılar adına,

Şarköylüler adına;

Dünden bu yana bir alev kuşatması altında hop oturup, hop kalkan;

Şenköylüler adına…

Kocaalililer adına…

Kızılcaterzililer adına…

Yeniköylüler adına…

Yanan insan ne söylerse onu söylemek için buradayım:

İmdat!

İmdat, yangın var!

İmdat, yanıyoruz!

İmdat, ölüyoruz!

Çok şükür şu ana kadar;

Evet;

Yangın dolayısıyla can veren vatandaşımız yok bildiğimiz, kadarıyla…

Bildiğimiz kadarıyla, yangın dolayısıyla can veren hayvanımız yok!

Ama bir bildiğimiz de;

Bilmiyormuş gibi davranmamamız gereken,

Yok saymamamız gereken bir de şu ki;

Kül olan ağacımız da can…

Tarladaki ekinimiz de can…

Ormandaki kuşumuz, böceğimiz de can…

Dolayısıyla,

Bir bildiğimiz de;

Bilmediğimiz çok canın gittiğidir aslında bu yangında!

Orman Genel Müdürümüz dünden bu yana Tekirdağ’da; yerinde yönetiyor çalışmaları;

Teşekkür ediyoruz!

Yangınlardan sorumlu Orman Genel Müdür Yardımcımız dünden bu yana Tekirdağ’da, teşekkür ediyoruz!

Sayın Valimiz…

Büyükşehir Belediye Başkanımız…

İlçe belediye başkanlarımız…

Geceyi Şarköy’de geçirdiler;

Sabah erken saatlerden itibaren de yine ilçedeydiler…

İYİ Parti İl Başkanımız Sayın Gökhan Metiner, il ve ilçe yöneticilerimiz de yine dün sabah 04’e kadar ilçedeydiler; ihtiyaç tespitine çalıştılar…

Aslında bütün Trakya;

Çanakkale de yanıyor biliyorsunuz…

Aynı anda iki ayrı yangınla mücadele zorunluluğu oluştuğu halde;

Desteğini esirgemeyen Edirne, Kırklareli, İstanbul’un bütün ilgili kurum, kuruluşları;

Dayanışmanızı görüyoruz…

Ortaya konan cansiperane mücadeleyi görüyoruz;

Teşekkür ediyoruz!

Geçtiğimiz Cuma zorlu iki başka yangını söndüren itfaiyecilerimiz;

24 saattir uykusuz görev yapan personel var;

Allah ayaklarına taş değdirmesin;

Ellerine, kollarına derman versin;

Minnettarız!

Ama aynı anda her yere yetişme telaşının hiçbir yere yetişememeyle neticelendiği bir dağınıklığı da görüyoruz!

Belli alanlarda kurumsallaşamamaktan;

Düşünsenize;

Geçmişi 18. Yüzyıla kadar giden bir itfaiye teşkilatımız var;

“Meslek kanunu” yok!

Dediğim gibi belli alanlarda kurumsallaşamamaktan…

Belli alanlarda çok başlılık; belli alanlarda da başsızlıktan kaynaklanan…

Kurumlar arası çatışmadan kaynaklanan bir iletişim kopukluğunu da görüyoruz…

Gün;

Sosyal medyadan mesaj yollama günü değildir!

Kameralarla iletişim kurma günü değildir!

Gün kimsenin kimseye laf sokma günü değildir!

Gün sağıra yatma günü değildir!

Gün rövanş, intikam günü değildir!

Gün kimsenin kimseyi kapısında süründürme günü değildir!

Gün siyaset değil hizmet günüdür!

Gün birlik ve beraberlik günüdür!

Gün Tekirdağ’a dair sorumluluğu bulunan, yetkisi bulunan, kudretli bulunan, sevdası bulunan herkesin birbirini şartsız, yurtsuz arama bilgi sorma, bilgi alma, yardı isteme, yardım sağlama günüdür!

Alevler oradan oraya sıçrarken;

Partin ne diye soruyor mu arkadaşlar?

Bu köy şu partiye oy vermiş…

Bu köylüler şu başkanla arası iyi orayı es geçeyim diyor mu?

Demiyor!

Yangın hepimizi hedef alıyorsa;

Biz de söndürmeyi hep birikte hedefleyeceğiz….

Yaraları sarmayı hep birlikte üstleneceğiz!

Tekrar söylüyorum;

Bugün Tekirdağ için bir ve bütün olmak günüdür!

Yangın bildiğiniz üzere;

Anız yakmaktan kaynaklandı…

Anız yakmak suç!

Bir tarla ekime kestirmeden hazırlanacak diye; bir ilçe o bir tarladan elde edilecek karın misliyle fazlası zarara girdi;

Değer mi!

Anız yangını ormanlık alana sıçrayınca;

çam ormanları yoğun bölgede,

ki bu olay orman yangınlarından almamız gereken bir dersin de ağaçlandırma stratejimize dair olduğunu gösteriyor;

Önce;

Kocaali köyümüz tehdit ediyor; köydeki kadınlar yaşlılar hayvanlar taşınıyor…

Ardından Şenköy’e yöneliyor…

300’den fazla araçla müdahaleye rağmen;

Gece maalesef kontrol altına alınamadı…

Bütün umudumuz bugün öğleye kadar yapılacak çalışmaydı…

Maalesef bugün de kontrol altına alınamadı Yeniköy’e kadar ilerledi…

Sayın valimiz;

19 uçak ve 15 helikopterle müdahale edildiği bilgisini verdi;

Resmi bilgi bu…

Ama bizim gece görüşlü helikoptere ihtiyacımız var,

Dün gece de vardı!

Kontrol altına alınmaz abu gece de olacak!

Sayın Bakan;

Genel müdürünüz orada bilgi veriyordur;

Şarköy’ün gece görüşlü helikoptere ihtiyacı var!

Şarköy’ün gece görüşlü helikoptere ihtiyacı var!

Gece görüşlü helikopterimiz yok mu?

Sormuyorum.

Var olduğunu biliyoruz…

Bakanlığınızın resmi açıklamaları doğrultusunda biliyoruz bunu!

4 Temmuz 2022’de, 10 adet gece görüşlü helikopterin Tarım ve Orman Bakanlığı envanterine girdiğini biliyoruz!

Keza geçtiğimiz günlerdeki Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Hatay, Antakya, İzmir Kemalpaşa ve Antalya, Alanya ve Kemer yangınlarında bizatihi Sayın Bakan’ın açıklaması;

5 adet gece görüşlü helikopterin görev yaptığı şeklindeydi!

Türkiye yangın yeri;

Aynı anda birçok bölge müdahale bekliyor olabilir;

O zaman özel kuruluşları devreye sokun Sayın Bakan…

Kimde ne varsa seferber etmesini sağlayın!

Afet anında belediyelerle araç gerek pazarlığı yapılmamasını sağlayın!

Kimseye haksızlık yapmak istemiyorum;

Herkes elinden geleni yapıyor;

Ama fazlası lazım;

Akşam olmadan;

Kimsenin canı yanmadan;

Telafi edilmez zarar oluşmadan;

Tekirdağ’a gece görüşlü helikopter ulaşmasını sağlayın!

Bu yüzbinlerce Tekirdağlığının yakarışıdır!