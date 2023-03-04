İYİ Partili Tatlıoğlu: Bu seçimi kaybetmeyi önleme hamlesi

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

Tatlıoğlu, "Sayın Genel Başkanımızın teklifi bellidir, cevabı da bellidir. Bizim beklentimiz ilkelere uyulmasıdır. Bu, seçimi kaybetmeyi önleme hamlesi" dedi.

Tatlıoğlu'nun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Genel Başkanımızın masadaki teklifi, iki belediye başkanı ve sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun araştırma kurumuna araştırılarak, onun tek adayımız olarak aday olması. Bu kadar basit ve net. Bunda itiraz edilecek ne vardır?”