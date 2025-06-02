İYİ Partili Turhan Çömez’den gündemi sarsacak iddia! “Patladı, yandı ve bize satıldı”

İYİ Parti milletvekili Turhan Çömez, 30 yıllık gemi için 2023’te 125 milyon dolara satıldığını belirterek, “Bu enkaza ne kadar ödedik?” diye soru yöneltti. Çömez, “Rant ve politik PR uğruna Türkiye’nin milyonlarca doları çöpe mi gidiyor?” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN TARAFINDAN EL SALLANARAK GÖNDERİLDİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un fethinin yıl dönümünde, Türkiye’nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi’yi Dolmabahçe Sarayı’ndan Karadeniz’e el sallayarak uğurladı. Osman Gazi ile ilgili iddialar ise alevlendi.

“ENKAZ MI SATIN ALDIK?”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez konuyu Meclis’e taşıdı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’a “Enkaz mı satın aldık?” diyen Çömez verdiği soru önergesinde şunları dile getirdi:

“Geminin ilk görev yeri Brezilya açıklarındaki Camamu-Almada ve Camarupim alanıdır. Bu çalışma sırasında 11 Şubat 2015 tarihinde gemide büyük bir patlama yaşanmış, 9 işçi hayatını kaybetmiş, 26 kişi de yaralanmıştır. Patlama arka pompa odasında doğalgaz sızması sonucu meydana gelmiştir. Gemi patlama sonrası Singapur’a götürülerek onarılmıştır. Platformun 2026 yılında faaliyete geçeceği ifade edilmiştir. Bu gecikmenin nedenleri nelerdir? 10 yıl önce büyük bir patlamayla hasar alan, 10 yıldır faaliyette olmayan bu platformun satın alınmasının gerekçeleri ve Türkiye’ye maliyeti nedir? Platformun satın alındığı Norveç ve Singapur merkezli BW Offshore firmasının Oslo Borsası’na yaptığı açıklamada platformun 125 milyon dolara satıldığı bildirilmiştir. Türkiye bunu kaç dolara satın almıştır?”

PR UĞRUNA TÜRKİYE’NİN MİLYONLARCA DOLARI ÇÖPE Mİ GİDİYOR?

Turhan Çömez Sözcü’ye yaptığı değerlendirmede “23.5 metresi kesilen bir gemi... Patlama sonrası incelemede önemli eksiklikleri bulundu. Böyle bir gemiyi neden satın aldık?” ifadelerini kullandı. Çömez, gemi için Türkiye’ye 5 yıllık bakım onarım garantisi verildiğini öne sürerken, “5 yıldan sonra ne olacak? Muhatap kim? Gemi Türkiye’ye kaça mal oldu? Bu enkazı bir yandaş firma yok pahasına satın alıp Enerji Bakanlığı’na mı sattı yoksa bizzat bir özel şirket tarafından işletilerek karşılığında devletten yüksek meblağlı paralar mı alınacak? Rant ve politik PR uğruna Türkiye’nin milyonlarca doları çöpe mi gidiyor?” sorularını yöneltti.

TÜRKİYE TARAFINDAN GEMİ SATIN ALINDI

1994 yılında ham petrol tankeri olarak üretilen bu gemi 2008’de yüzer üretim ve depolama ünitesi olarak revize edilmişti. Gemide 2015 yılında büyük bir patlama yaşanmıştı. Onarımı sırasında 23.5 metre kesilerek kısaltılmıştı. Platform 2023’te ismi açıklanmayan bir alıcıya 125 milyon dolara (4.9 trilyon lira) satılması dikkat çekmişti. Ardından da Türkiye tarafından gemi satın alındı.