İyi Partili Yaldır: “İzmir’de kamu vicdanı yaralandı”

METİN KURT-AKSARAY/ YENİÇAĞ

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşımda bulunan Yaldır, yaşananları yalnızca bir torpil meselesi olarak görmediğini, kamu vicdanını zedeleyen bir “hak gaspı” süreci olarak değerlendirdi.

“BELEDİYEYİ AİLE ŞİRKETİNE ÇEVİRDİLER”

Yaldır, açıklamasında çarpıcı ifadelere yer vererek, yıllardır AK Parti iktidarının kadrolaşma politikalarını eleştirenlerin, bugün aynı yöntemle yerel yönetimleri kendi çevresine peşkeş çektiğini söyledi. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bir sendika şube başkanının eşi dahil 58 akrabasının belediyeye bağlı şirketlerde istihdam edilmesi, siyasi etik ve kamu yönetimi açısından ağır eleştirilerin hedefi oldu.

Yaldır, şu sözlerle tepkisini dile getirdi: “İzmir’in Büyükşehir Belediye Başkanı bir karar vermeli: Ya tüm sülalesini işe sokanların kurduğu düzene boyun eğecek ya da oyunu aldığı İzmirlilerin hakkını yedirmeyecek. “İktidarın liyakatsiz kadrolaşmasını eleştirenler, aynısını yapıp belediyeyi aile şirketine çevirmiş. İşçilerin hakkını istismar ederek milletin parasını aile servetine çevirenlerin kurduğu bu yozlaşmış düzen sona ermeli. Liyakat, adalet ve kamu vicdanı yeniden tesis edilmelidir. Bu sadece İzmir’in değil, tüm Türkiye'nin ortak meselesidir.”

Sosyal medyada gündem olan olay hakkında vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da tepki göstermeye devam ediyor. Konuyla ilgili Meclis gündemine taşınması ve idari soruşturma açılması çağrıları yapılırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan henüz kapsamlı bir açıklama gelmiş değil.