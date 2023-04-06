İYİ Partili Zorlu'dan CHP İl Başkanlığı önündeki silah sesleri hakkında açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin İstanbul İl binasına silahlı saldırı düzenlendiğini paylaşımı yaptı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımından sonra İstanbul Valiliği ise olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir."

İYİ PARTİ'Lİ ZORLU'DAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde havaya ateş açılmasına ilişkin bir açıklama da İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Zorlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na 30 Mart'ta yapılan saldırıya gönderme yaptı.

Kürşad Zorlu'nun paylaşımın içeriği şu şekilde:

“Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına yönelik düzenlendiği düşünülen silahlı saldırı haberinin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak bir görüşme gerçekleştirmişlerdir.

30 Mart günü Partimize yapılan menfur saldırının gerçek sorumluları serbest dolaşırken meydana gelen bu olay dikkatle irdelenmelidir. Ülkemizin huzur ve sükuneti için olayın bir an önce aydınlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle tüm CHP camiasına geçmiş olsun diyoruz.”