İYİ Parti'nin Bilecik’teki ilk belediye başkanı Bekir Torun mazbatasını aldı

31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerde Osmaneli Belediye Başkanı seçilen Bekir Torun mazbatasını aldı.

Bugün parti binasında toplanan kalabalık bir partili grup ile parti binasından Osmaneli Hükümet Konağına yürüyen Belediye Başkanı Bekir Torun, burada ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.

Mazbatasını almasının ardından yeni aynı kalabalık grup ile coşkulu bir şekilde parti binasına dönen Bekir Torun burada ilk açıklamasını gazetemize yaptı.

"SÖZÜMÜZDE DURACAĞIZ"

Torun yaptığı açıklamada, “Tabi çok mutlu edici bir süreçti. Aynı zamanda zor bir süreçti. Fakat sağ olsun arkadaşlarla bu süreci tamamlamak nasip oldu. Sonu güzel bitti. Bu da bizi çok mutlu etti. Tabi insanların akıllarında bir takım sorularda var. Merak etmesin kimse, kin ve öfke için gelmiyoruz, hesaplaşma için gelmiyoruz. İşte yarım kalan projeler deniyor. Tabi ki yatırım yapacağız. Daha da fazlasını yapacağız. Daha şeffaf bir belediye sözü verdik: Sözümüzde duracağız. Tabi bir takım kriterlere sahip çıkmamız gerekecek. Bu kriterleri biz koymadık, Osmaneli halkı koydu ve biz yalnızca onları uygulayacağız. İnanıyoruz ki başaralı olacağız” dedi.

İYİ Partinin Bilecik'teki ilk Belediye Başkanı oldu

Ayrıca Bekir Torun aldığı mazbata ile Bilecik'te İYİ Partinin ilk Belediye Başkanı ünvanını da almış oldu. İYİ Parti 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde şu ana kadar kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde 1 il ve 23 ilçe Belediyesi kazanırken bunlarından biri de Bilecik'in Osmaneli ilçesi oldu.