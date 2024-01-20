İYİ Parti'nin İBB adayı belli oldu. Yeniçağ açıklıyor, işte özgeçmişi

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İYİ Parti'nin İBB adayı belli oldu. Yeniçağ açıklıyor, işte özgeçmişi
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iş insanı Ali Fatinoğlu'nu aday göstereceği öğrenildi. 2019 yerel seçimlerinde DSP Bakırköy adayı olan Fatinoğlu, ANAP ve CHP'de siyaset yaptı.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum'un olmasının ardından gözler Millet İttifakı'ndan ayrılan İYİ Parti'nin adayının kim olacağına çevrilmişti. Şubat ayında İstanbul adayını açıklaması beklenen İYİ Parti'de kulislerden flaş bir bilgi sızdı.

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Yeniçağ'ın edindiği bilgilere göre İYİ Parti İstanbul'da iş insanı Ali Fatinoğlu'nun aday gösterecek. 1998-2001 arasında ANAP Bakırköy İlçe Başkanvekili olan Fatinoğlu, 2004 yerel seçimlerinde CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olmuştu. 2007'de CHP 3. bölge koordinatörü, 2015'te ise CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Fatinoğlu, 2019 yerel seçimlerinde DSP'nin Bakırköy Belediye Başkan adayı oldu. Fatinoğlu, Bakırköy adayı olarak yüzde oy almıştı.

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GALATASARY BAŞKANLIĞINA DA ADAY OLMUŞTU

1962 İstanbul doğumlu olan Fatinoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. Fatinoğlu Holding'in kurucu ortağı olmasının yanında bir dönem Akşam ve Gözcü Gazetlerinde ekonomi yazarlığı da yaptı. Fatinoğlu 2018'de Galatasaray başkanlığına day olmuştu.

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