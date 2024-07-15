İYİ Parti'nin kritik Afyon kampına 6 milletvekili katılmadı

İYİ Parti, Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkanlığı dönemindeki ilk büyük kapsamlı değerlendirme toplantısını 13-14 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirdi

Milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen kampta dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, 5 milletvekili kampa katılmadı. Parti yöneticilerinden yurt dışında bulunan Ayyüce Türkeş, evlilik hazırlığı yapan Ümit Özlale ve rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir kampa katılamadı.

Nimet Özdemir

Akşener’e yakın isimlerden Özdemir ise mazeret bildirmeden kampa katılmayan tek isim oldu.

Ahmet Ersagun Yücel

Öte yandan kampa, İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, Konya Milletvekili Ünal Karaman ve Akşener’e yakınlığıyla bilinen Burak Akburak katılmadı.

Ünal Karaman

Parti yöneticilerinin verdiği bilgiye göre, kampa gelmek üzere yola çıktığını ifade eden Yücel, bir yakınının rahatsızlanması üzerine yoldan geri döndü. Karaman da yine ailevi bir mazeret nedeniyle toplantıya katılmayacağını iletti.

Afyonkarahisar'daki kamptan kareler;