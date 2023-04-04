İYİ Parti'nin 'memurlara verilen disiplin cezalarının affedilmesine' ilişkin önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, “Binlerce memur var; yani hak ettiği için ceza alan var, hak etmediği için siyasi saiklerle ceza verilen memurlarımız var. Ama dediğim gibi, insanlar hata yapabilir, yanlış yapabilir; ebedi mahkum etmek doğru bir mantık değildir. Yani 2002 yılında iktidara geldiniz, dört yıl sonra bir Disiplin Affı Kanunu getirmişsiniz, 2006 yılında ama sizin döneminizde ceza alan memurlara bir af hakkı tanımamışsınız. Yani siz verdiğiniz cezayı o kadar doğru bulmuşsunuz ki demek ki memurları kanun üzerinde, kağıt üzerinde bile affa yanaşmamışsınız değerli AK Partililer, bunu buradan ifade etmek istiyorum. İnşallah bu teklifimiz burada kabul görür, bu memur sicil affı gündeme alınır” dedi.

"TOPLUMUN ŞAHSİYETİNE KARŞI, İNSANIN ŞAHSİYETİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR İSE HEP GÖRMEZLİKTEN, CEZASIZLIK POLİTİKASINDAN VESAİRE BU TÜR ŞEYLERLE SAVUŞTURULUR"

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, “‘Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar hariç’ diye başlar bütün aflarda. Toplumun şahsiyetine karşı, insanın şahsiyetine karşı işlenen suçlar ise hep görmezlikten, cezasızlık politikasından vesaire bu tür şeylerle savuşturulur. Kamu görevlilerinin mesleki ve özlük haklarının yeniden revize edilerek çalışma huzurunu tesis edecek şekilde, geçmiş dönemleri de kapsayacak disiplin cezalarının affı, önemle dikkate alınması gereken bir şey. Zira sadece kamu görevlilerinin çalışma ortamında ve çalışma yasalarında değil, tüm kamusal alanda bir toplumsal sorun var. Bu toplumsal sorun da ‘devletin manevi şahsiyeti’ denilen bakış açısının bir siyasi yargıyla bakıyor olması” diye konuştu.

"NASIL BİR ŞEYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZU GÖRÜYOR MUSUNUZ?"

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, “Türkiye'deki köklü şehir ve bölge planlama bilim alanı geçmişine işaret ediyor, bu birikimlerden faydalanılmasını talep ediyor ve bu birikimlerden eğer faydalanılmazsa daha sonra orta ve uzun vadede çok daha büyük problemlerle karşı karşıya geleceğimizi açıklıyor ve madde madde bu kararname hakkında görüşler ortaya koyuyor. Peki arkadaşlar, ne oldu biliyor musunuz sonra? Bu görüşlerini ortaya koyan öğretim üyelerinin bulunduğu bölüm, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Funda Yirmibeşoğlu görevden alındı ve bu öğretim üyelerimiz, değerli hocalarımız hakkında bir soruşturma başlatıldığı kamuoyuyla paylaşıldı. Nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyor musunuz? Görüyor musunuz Allah aşkına. Yani Türkiye'yi sarsan bir deprem felaketi karşısında alınacak önlemleri düzenleyen bir kararnameyle ilgili görüş ortaya koyan öğretim üyelerinin bu görüşleri bir soruşturma konusu hâline getiriliyor” sözleriyle AKP iktidarını eleştirdi.

"YAPTIĞIMIZ KANUNİ DÜZENLEMEYLE MEMURLARIMIZIN 3600 EK GÖSTERGE BEKLENTİSİ ÇÖZÜME KAVUŞTURULMUŞTUR”

AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, “Yaptığımız kanuni düzenlemeyle memurlarımızın 3600 ek gösterge beklentisi çözüme kavuşturulmuştur. Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış yaparken birçok meslek grubunun 3600 ek göstergeden faydalanmalarını sağladık. Böylece ek gösterge sistemi, memurların kadro unvanı, derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak yeniden düzenlenmiş, kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderilmiş, memurların maaşlarında, emekli ikramiyelerinde, emekli aylıklarında artış sağlanmıştır” dedi.

İyi Partili Koncuk, AKP’li Arslan’a, “Disiplin affıyla ilgili bir şey söylemedin Mustafa Bey” eleştirisini yaptı. İyi Parti’nin önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. (ANKA)