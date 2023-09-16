İYİ Parti’nin öğrenciler için verdiği çağrı karşılık buldu

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, 14 Eylül tarihinde Akdeniz Üniversitesi önünde gerçekleştirdiği ‘Öğrencilerin Barınma Krizi’ başlıklı toplantısında mevcut belediye başkanlarına ve aday isimlere çağrıda bulunarak; “KYK yurduna yerleşemeyen öğrencilere kira yardımı olarak aylık barınma desteği sağlanmalı” önerisini getirmişti.

ABB’DEN ÖĞRENCİLERE EĞİTİM DESTEĞİ

Sevindirici haber bugün CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı devam toplantısında ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine eğitim desteği verilmesi görüşüldü.

BÖCEK, MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Antalya’da yaşayan ve yurtiçinde bulunan üniversitelerde aktif öğrenci kaydı bulunan, yapılacak sosyal incelemede ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen yükseköğretim öğrencilerine 2023-2024 eğitim öğretim yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce 8 ay boyunca aylık bin lira eğitim desteği verilmesi karara bağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik meclisinde oy birliğiyle aldığı bu karar kentte sevinçle karşılandı. Başkan Muhittin Böcek, meclis üyelerine aldıkları karardan dolayı teşekkür etti.

KAYA, SOSYAL MEDYA HESABINDAN KUTLADI

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Dünyanın en güzel şehri Antalya’mız ve ülkemiz için çalışıyoruz!” antetli resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin öğrencilere yönelik almış olduğu kararı kutladı.

İYİ Partili vekil paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dün yapmış olduğumuz basın toplantısının akabinde, Antalya Büyükşehir Meclisi’nin amış olduğu kararı kutluyorum, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öğrencilerimize reva gördüğü bursların ve kredilerin yetersizliğini giderebilmek için yerel yönetimlerin de ellerini taşın altına koyması gerektiği kanaatindeyim. Bu kararla beraber öğrenciler için ücretsiz internet ve toplu taşımanın da gündeme alınıp diğer belediyelere de örnek olmasını temenni ediyorum.”

ADI ATATÜRK STADI OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı devam toplantısında ayrıca Antalya Stadı’nın isminin “ATATÜRK STADI” olarak değiştirilmesi kararı alındı.