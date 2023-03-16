İYİ Parti'nin 'sel felaketine' ilişkin önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti’nin meclise sunduğu "deprem bölgesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin genel görüşme önergesi" TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin reddedilmesi ile alakalı konuşan İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, “Siz ne zamanki problemle karşılaşıyorsunuz, afet meydana geliyor ondan sonra çözüm üretmeye çalışıyorsunuz yani tersten gidiyorsunuz. ‘Yağmur yağdı ne yapalım, Allah’tan geldi, takdiri ilahi, yapacak bir şey yok, yaralar sarılacak merak etmeyin, devlet burada.’ İnanın bunları duymaktan bıktık, usandık, yorulduk. Önce tedbir alacağız ondan sonra havale edeceğiz” dedi.

“ÇADIRLAR İÇERİSİNE GİRİLEMEYECEK ŞEKİLDE SUYLA TANIŞTILAR, MAALESEF İKİNCİ BİR AFETE MARUZ KALDILAR”

“Yine bir felaketle uyandık. Maraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremde Maraş’ı bugün Ebrar Sitesi’yle hatırlıyoruz, Hatay’ı Rönesans Rezidans ile hatırlıyoruz, Diyarbakır’ı Galeria’yla hatırlıyoruz, Adıyaman’ı Grand İsias Otel’iyle hatırlıyoruz. Buna son halkayı da maalesef dün yaşadık. O da Şanlıurfa’daki Abide Meydanı.

Depremlerin belki gününü tespit etme şansımız yok, olacağı yeri biliyoruz ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama rüzgarla ilgili, yağmurla ilgili, sel felaketleriyle ilgili daha önceden tahmin etmek mümkün. Zaten meteoroloji uzmanları da bunun geleceğini önceden haber verdiler. Daha çadırların alanlarını tespit ederken bile bilime dikkat etmediğiniz ortada. Diyarbakır’da Dicle’nin kenarında Bismil yolunda çadırkent kuruyorsunuz. Hava muhalefetlerinden dolayı bunu başka bir yere taşımaya çalışıyorsunuz. Çadırlar içerisine girilemeyecek şekilde suyla tanıştılar. Maalesef ikinci bir afete maruz kaldılar. Çadırların nereye kurulacağını dahi belirleyemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Şartlar sizi çok zorluyorsa hiç olmazsa altlarına drenajlarını yaparsınız.

“OLUŞTURDUĞUNUZ ŞEHİR DÜZENİYLE, YAPTIĞINIZ KAVŞAKLARLA ÂDETA SELE DAVETİYE ÇIKARIYORSUNUZ”

Bugün Abide Kavşağı’nın altında kayıplarımızı arıyoruz. Neden biliyor musunuz? Depremde dediniz ‘kader’ ama tedbir almadığınız için bu felakete dönüştü. Bugün de bununla ilgili siz, özellikle şehirlerin içerisini betonlaştırarak böyle kalaylı kazan gibi yaptınız. Siz de biliyorsunuz ki betonun sürtünme gücü düşük, yağmur yağdığı andan itibaren su hızlıca yürüyor, tam tersine şiddeti de artıyor. Hâlbuki bakın, Urfa milattan önce bile, Roma döneminde bile bu tür sel felaketlerine maruz kalmış, o günden beri Urfa’yı uyarıyorlar. O zamandan, Jüstinyen’den beri buralarda bentler yapılıyor, bununla ilgili önlemler alınıyor ama siz bugün yaptığınız imar çalışmalarıyla, oluşturduğunuz şehir düzeniyle, yaptığınız kavşaklarla âdeta sele davetiye çıkarıyorsunuz; bunun bilimle izah edilebilir bir yanı yok.

Hepimiz biliyoruz özellikle bu bölgelerde yağmur suları ile pis su kanallarının aynı hat üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu hatların taşıması zaten mümkün değil. Aynı şekilde yol çöktü, hepiniz ekranlarda gördünüz, bundan önce gördüğümüz filmin aynısı. Menfezler veya köprülerin önüne rüsubatlar geldi yığıldı, arkada baraj oluştu, köprü dayanamadı, hepsiyle beraber gitti. Hani böyle paralı yolları yaptınız övünüyorsunuz ya, bakın, bu harcadığınız her kuruş tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Bir şeyi yaparken doğru düzgün yapacaksınız, bilime, fenne inanacaksınız, bunun dışında yaptığınız her şey boş. Bugün de özellikle yani su basmayan çadırkent kalmadı. Önce bunların altyapısının hazırlanması lazım hem çadırkentler açısından hem konteynerkentler açısından hem kalıcı konutlar açısından altyapıyı yapmadan üstyapıyı yapmak mümkün değil. Özellikle altyapıyı yapmamız lazım ki orada ne kadar nüfus yaşayacak, o nüfusun oluşturacağı giderler dâhil kanalizasyonu, yağmur suyu, alanı, bölgesi bunların tamamı hesaplanabilir.

Siz ne zamanki problemle karşılaşıyorsunuz, afet meydana geliyor ondan sonra çözüm üretmeye çalışıyorsunuz yani tersten gidiyorsunuz. ‘Yağmur yağdı ne yapalım, Allah’tan geldi, takdiri ilahi, yapacak bir şey yok, yaralar sarılacak merak etmeyin, devlet burada.’ İnanın bunları duymaktan bıktık, usandık, yorulduk. Önce tedbir alacağız ondan sonra havale edeceğiz.

“ABİDE KAVŞAĞI’NIN MÜTEAHHİDİ BİRKAÇ ZAMAN ÖNCE ERDOĞAN’DAN ÖDÜL ALMIŞ”

HDP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm şunları kaydetti:

“On binlerce insanın hayatına mal olan depremden sonra şimdi de sel felaketi, yine aynı hikaye hiçbir önlem yok, hiçbir tedbir alınmadı. Yollar yaptınız yollar çöktü, hastane çöktü. Urfa’da göle dönen insanların yaşamını yitirmesine neden olan Abide Kavşağı’nın müteahhidi birkaç zaman önce Erdoğan’dan ödül almış. Suların dolduğu yere, tahliye edecek araç olmadığı için kepçeyle tahliye edilmeye çalışıldı. Yine devlet yoktu ortada, yine iktidar yoktu halk kendi imkanlarıyla kiraladıkları kepçelerle ailelerini, yakınlarını kurtarmaya çalıştılar.

Çadırlar sular altında kaldı. Üstelik uyarılmışlardı ama yine dinlemediniz ve insanların yaşamlarına mal oldunuz. Depreme hazırlık yok, sele hazırlık yok, orman yangınına hazırlık yok. Siz neye hazırlıklısınız? Siz ne için varsınız? Madem hiçbir şeyde olmayacaksınız bu halk sizin yükünüzü niye çekmek zorunda? İki yıl önce Karadeniz’de aynı sel felaketini yaşadık hiçbir ders çıkarılmadı aynı süreçler tekrar tekrar yaşanmaya devam ediyor. Bütün bunlara rağmen AKP’li Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘yarım asırlık felaket’ diyor. Yani, ‘sorumlusu biz değiliz’ diyor. Yine sorumluluğu doğal afete atıyor ve kendi kurtulmaya çalışıyor.

“ÖNLEM ALMIYORSUNUZ, RANTSAL HİKAYENİZ DEVAM EDİYOR, TALAN HİKAYENİZ DEVAM EDİYOR”

2021’de İl Afet Risk Azaltma Planı yapılmış ve planda ‘şuralar ıslah edilmeli, düzenlemeler yapılmalı yoksa buraları sel alıp götürecek’ diyor. Bugün selin olduğu yerler, 15 insanın ölümüne yol açan, 5 insanın da kaybına yol açan noktalar tam da burası. Doğal değil, doğal afet olan sizsiniz. Önlem almıyorsunuz, rantsal hikayeniz devam ediyor, talan hikayeniz devam ediyor. Sizin için önemli olan insan hayatı değil. Önemli olan sermayedarlarınız, yandaşlarınız, cepleriniz nasıl dolacak bunun üzerine çalışıyorsunuz. Bu yüzden kıyamet gibi her şey halkın başına geliyor. Deprem felaketi yetmemiş, üstüne sel felaketi yaşayanlara buradan öyle baş sağlığı dilemek, geçmiş olsun demek o kadar mı kolay geliyor size?

Kader filan değil, sizin yarattığınız düzenin sonucu bu; bunu herkes çok yakından biliyor. Urfa halkı da buna cevabını vermiş zaten, demiş ki: ‘İstifa edin; yeter artık, yeter.’ En azından bu sese kulak verin ama o da sizde var mı, sese kulak verme ya da vicdan var mı; o da ayrı bir mesele. Ama siz gitmeseniz de bu halk sizi götürecek, koltuklarınızdan edecek.”

“6 ŞUBAT’TA YAŞADIĞIMIZ DOĞAL BİR AFET MAALESEF DOĞAL OLMAYAN BİR FELAKETE DÖNÜŞMÜŞTÜR”

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ise şunları söyledi:

“Korkunç felaketi ben de ilim Osmaniye’de yaşadım. Depremin ilk anından itibaren Osmaniye’de, sahada ve il deprem koordinasyon merkezinde enkaz altındaki tüm hemşerilerimizi sağ salim kurtarmak ve dışarıda kalan vatandaşlarımızın barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için il örgütümüzle seferber olduk. Bu zor süreçte bölgeye gelerek destek veren Genel Başkanımıza, milletvekillerimize, ilgili kurumlara ve CHP’li olsun olmasın tüm belediyelere yürekten teşekkür ederim. 6 Şubat’ta yaşadığımız doğal bir afet maalesef doğal olmayan bir felakete dönüşmüştür.

Osmaniye’de korkunç deprem felaketinde kimsenin kabul etmediği, affedemediği ve hâlâ kabullenemediği bir üç günümüz oldu. İlk üç gün bölgeye yardımlar gecikmiş ve enkaz kurtarma çalışmaları bir kaosa dönüşmüştür. Fakat, burada asıl önemli konu deprem öncesi ihmallerin büyüklüğü ve deprem sonrası beceriksizliğin, izansızlığın ve liyakatsizliğin büyüklüğüdür. Örneğin, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ‘Osmaniye’de arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı’ açıklamasından sonra bir bina enkazının altından 60 vatandaşımız çıkarılmıştır.

“ESNAFIN BANKALARA, ESNAF KEFALET KOOPERATİFLERİNE OLAN BORÇLARI; KİRA, FATURA VE VERGİ GİBİ BORÇLARI HAZİNE TARAFINDAN KARŞILANMALIDIR”

Otuz gün geçmesine rağmen depremin yaşandığı diğer illerde olduğu gibi seçim bölgem Osmaniye’de de eksiklikler hâlen devam etmektedir. Osmaniye’de 17 bin hasarlı binamız var, bu sebeple çadır ve konteyner ihtiyacımızın bir an önce karşılanması gerekmektedir. Vatandaşlarımız hâlen zor koşullarda yaşamını sürdürmektedir. Bir an önce barınma sorunu çözülmelidir. 15 bin 768’i seçim bölgem Osmaniye’de olmak üzere diğer illerle birlikte 260 bin esnafımız depremden etkilenmiştir. Ekonomik kriz ve pandemi sonrası henüz toparlanamayan esnafımız bir de deprem felaketini yaşamış ve yok olmaya mahkûm edilmiştir.

Bu sebeplerle esnafın bankalara, esnaf kefalet kooperatiflerine olan borçları; kira, fatura ve vergi gibi borçları hazine tarafından karşılanmalıdır ve Osmaniye’de esnafımızın yıkılan ya da oturulamayacak durumda olan iş yerleri için acil olarak konteyner ve prefabrik çarşı kurulmalıdır.”