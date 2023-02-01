İYİ Parti'nin üniversite öğrencilerine verilen bursların yetersizliği ile ilgili önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda, İYİ Parti bugün “Üniversite öğrencilerinin ekonomik nedenlerden okulu bırakmaması için burs verilen öğrenci sayısını ve burs miktarını artırması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi” amacıyla verilen araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

Öneri, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs şunları söyledi:

Üniversite öğrencilerinin birçoğunun üniversiteyi aile ve akrabalarından uzakta okuduğunu biliyoruz. Üniversiteli gençler yeni adım atmış oldukları öğrenim hayatlarında barınma, beslenme, sağlıklı yaşama, güven içerisinde hayat sürme gibi bireysel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar. Bu süreçte öğrenciler büyük zorluklar yaşamakta, ihtiyaçlarını karşılamak için başta aileleri olmak üzere çeşitli kaynaklara başvurmaktadırlar. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ortalama aylık geliri olan bir ailenin dahi çocuğunun üniversitede okutmak için yaşamsal ihtiyaçlarından ödün vermek zorunda olduğunu ortaya koymaktadır. Üniversite öğrencilerimize ailelerinin ayırdığı sınırlı bütçenin büyük bir kısmı da beslenme giderlerine dahi yetmemektedir.

*Yapılan araştırmalar devam etmek istemesine rağmen eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan gençlerin okulu bırakma nedenlerinde ilk sırayı yüzde 48,1 ile ekonomik nedenlerin aldığını göstermektedir. Üniversite öğrenci sayısı 2020-2021 öğretim yılında, önceki öğretim yılına göre 270 bin 864 artmasına karşın, burs verilen öğrenci sayısı sadece 30 bin artırılmıştır. 2022 yılında 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 72,3 olarak gerçekleşmiş ancak burs tutarına sadece yüzde 30 zam yapılmıştır. Öğrencilerin satın alma gücü yüzde 31,7 azalmıştır. Bu kayıplar dikkate alınarak 2023 yılı için beklenen yüzde 40 enflasyonu da telafi edecek yeni bir artışa ihtiyaç vardır.

“MEVCUT BURS TUTARININ ÇOK DÜŞÜK KALDIĞINI GÖRÜYORUZ”

Ailesinden farklı bir şehirde üniversite okuyan öğrencilerimizin aile ziyareti için yapacakları harcamalar, barınma, şehir içi ulaşım ve kırtasiye gibi faktörlerde gerçekleşen zamlar göz önüne alındığında mevcut burs tutarının çok düşük kaldığını görüyoruz. Üniversite öğrencilerimizin ekonomik nedenlerle okul terki yoluna başvurmaması için burs verilen öğrenci sayısı ile verilen burs ve öğrenim kredisi tutarının en az yüzde 72,31 oranında artırılması ve okul terkinin temel nedenleri üzerinde çalışmalar yapılarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla verdiğimiz bu önergeye desteklerinizi bekliyoruz.

*Biz bir an önce seçim kararını açıklayın dediğimizde ‘seçim vaktinde olacaktır’ diyenler şimdi seçimlere bu kadar az bir süre kala erken seçim kararı aldılar. Çünkü iktidar gençlerden, gençlerin oy kullanmasından korkuyor. Gençlerin iktidarı sandığa gömeceğini görüyor, okulların açık olduğu bir zamanda hatta sınavların olduğu bir dönemde seçim yapmak başka ne anlama gelir? İktidar gençlere adeta ‘oy kullanmayın’ diyor. Öğrencilerimizin birçoğunun ikametgahı okuluyla aynı şehirde değil. Yani seçim için memleketlerine dönmek zorundalar ama bu öğrencilerimizin oy kullanmak için memleketlerine gidip geri dönecekleri durumu yok. Ailelerinde çocuklarının otobüs biletini dahi karşılayacak gücü yok.

*Sevgili gençler önünüzde iki seçenek var; ilki öğrenci belgesi ve kalınan yurttan konaklamaya dair belge alıp ilçe nüfus müdürlüğüne başvurmak, başvuru belgesiyle de ilçe seçim kuruluna gidip okuduğunuz ilde seçmen olmak. İkincisi ise seçim günü memleketinize giderek daimi ikametgahınızda oy kullanmak. İYİ Parti olarak Türkiye’deki tüm gençleri parti gözetmeksizin bu durum hakkında bilgilendiriyoruz. Gençleri oy kullanmaya teşvik ediyoruz. Eğer gençlerimiz ilk seçenekteki süreci kaçırırlarsa hangi partiye oy vereceklerini gözetmeksizin ikametgah adresinin bulunduğu şehre onları ücretsiz olarak getirip götürmeyi taahhüt ediyoruz.

“YURT ÜCRETİNİ ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN YURTTAN ATILAN ÖĞRENCİLER VAR”

İYİ Parti’nin önergesi hakkında söz alan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ise şunları kaydetti:

*Ekonomi en çok ülkemizde eğitimi vurdu desek yeridir. Çünkü ortaöğretimde özellikle lisede şu anda gençler örgün eğitimden koparak açık liseye kayıt yapıyorlar. Bir taraftan zorunlu çalışma hayatına atılmak durumunda kalıyorlar. Üniversiteler daha büyük bir dert. Üniversiteyi kazandığı halde devlet üniversitesine 86 bin 975 öğrenci kayıt yaptırmamış. Vakıf üniversitelerinde 18 bin 977 kişi yani toplam 105 bin 772 öğrenci okula kaydını yapmamış. 50 bin öğrenci tıp kazandığı halde okula gidememiş. 50 bin diş hekimi okul kazanmış okula gidemiyor. 80 bin eczacı okula gidemiyor. 150 bin hukuk fakültesi öğrencisi kazandığı halde kayıt yaptıramıyor. Bunun en önemli nedeninin de ekonomik şartlar olduğu apaçıktır.

Ekonomi insanları, öğrencileri öyle vurdu ki öğrencilerin bugün aldığı burslar sadece beslenmesine dahi yetmiyor. Birçok öğrenci yurt ücretini ödeyemez durumda. Yurt ücretini ödeyemediği için yurttan atılan öğrenciler var. Öğrenciler eğer ailesinden uzakta bir yerdeyse bir yıl boyunca ara tatil dahil olmak üzere ailesinin yanına gidemiyor. Bir öğrencinin İstanbul’dan Gaziantep’e gelip gitmesi için bin 200 lira otobüs bileti parası vermesi gerekiyor. Bu mümkün değil. Ülkeyi yönetenler üniversitenin başına habire çorap örüyorlar, öğrenciyi disiplinle yola getirmeye çalışıyorlar ama öğrenci nasıl okuyor, hangi koşullarda okuyor bununla hiç ilgilenmiyorlar.

AKP zihniyetinin üniversite olgusunu anlamadığını düşünüyorum. Sadece gidip meslek öğrenilen bir yer değil. Üniversite kültürlenme, sosyalleşme hayatı öğrenme mekanlarıdır. Bunun için sosyal aktivitelere katılmaları lazım. Ama öğrenciler hangi parayla katılsınlar? Bin 250 lira burs veriyorsunuz bunu müjde gibi sunuyorsunuz bin 250 lira bir kez ailesinin yanına gidip gelmeye bile yeterli değil. Bu öğrencilerimize destek vermeliyiz, okul hayatında tutmalıyız.

“EKONOMİK SIKINTILAR SEBEBİYLE OKULLARA KAYIT YAPTIRAMAZ HALDELER”

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ise şunları söyledi:

*Evlat anne babaya yük olmaktan, anne baba da evlatlarına harçlık verememekten utanır hale geldi. En büyük hırsızlık gelecek hırsızlığıdır. Gençlerin geleceğini ve umudunu çalmak bu ülkeye yapılmış en büyük ihanetlerden biridir. Bugün pırıl pırıl gençler bu ülkeden gitmek istiyorsa yerine hiçbir vasfı olmayan mülteciler ülkeyi istila etmişse bunun sebebi 20 yıllık AKP iktidarıdır. Bugün öğrenciler yurt bulamıyorsa, karınlarını doyuramıyorsa, harçlıklarıyla geçinemiyorsa, sosyal ve kültürel etkinliklere iştirak edemiyorsa bunun sebebi 20 yıllık AKP iktidarıdır. Üniversiteyi bitirip halen annesinin babasının eline bakan işsizlikten kıvranan gençlerimiz varsa bunun sebebi de 20 yıllık AKP iktidarıdır.

"KAVAKÇI'YA MİLYONLUK BURS VERDİNİZ"

*Gençlerimizin çoğu gerçek anlamıyla burs sıkıntısı yaşıyor. Bu sıkıntıyı vatandaşın çocukları yaşıyor ama bu sıkıntıyı AKP ve yandaşları yaşamıyor. AKP ve yandaşlarına milyonluk bursçuklar veriyorlar. En son AKP İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender’e, AKP Milletvekili Fatma Betül Sayan’a ve AKP Milletvekili Revza Kavakçı’ya milyonluk burslar verdiniz. Ama vatandaşın yoksul çocuklarına bursları vermediniz. AKP’nin 20 yıllık özeti budur. Eğitim haktır, bu ülkenin öğrencileri huzur ve refah içinde kaliteli okullarda okumalı ve iyi eğitimler almalı dönüp ülkelerine hizmet edip ülkeyi aydınlığa taşımalıdır. Bunu sağlamak iktidarın birincil ödevlerindendir. Umudunu çaldığınız, geleceğini çaldığınız gençler ilk seçimde bunun hesabını sizden soracaktır.