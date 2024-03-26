İYİ Parti'ye bir destek de Türkiye İttifakı Partisi'nden

Erhan Özmen - Osmaniye / Yeniçağ

Türkiye İttifakı Partisi, yerel seçimler kapsamında Osmaniye'de İYİ Parti'yi destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Aldıklarını kararın Osmaniye'nin hayrına olacağını belirten Türkiye İttifakı Partisi Osmaniye İl Başkanı Ayşegül Kundakçı, "Sayın Genel Başkanımız Sinan Oğan'ın Osmaniye halkı tarafından çok sevildiğini geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı 21 bin oyla görmüş olduk. Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanı Ayşegül Kundakçı olarak İl teşkilatımız ve İlçe Teşlikatımız ile almış olduğumuz karar neticesinde iyi hizmet edeceğinden şüphe duymadığımız, her zman birlik ve beraberlik içerisinde olacağımız İYİ Parti ve Belediye Başkan Adayı sayın Alpaslan Koca'yı destekleme kararı aldık. 31 Mart yerel seçimleri herkesin niyetini, istikametini ve duruşunu gösterdiği bir seçim olacak. Biz bugün hiçbir pazarlık sonucu hiçbir ittifak girişiminde bulunmadan Osmaniye'mizi düşündüğümüz için destekleme kararı aldık" dedi.