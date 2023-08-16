İYİ Parti'ye çağrı yapan MHP'den geri adım

Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye daveti ile ilgili açıklama yapan MHP İstanbul Milletvekili ve Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bunun bir ittifak çağrısı olmadığını söyledi.