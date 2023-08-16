İYİ Parti'ye çağrı yapan MHP'den geri adım

Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye daveti ile ilgili açıklama yapan MHP İstanbul Milletvekili ve Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bunun bir ittifak çağrısı olmadığını söyledi.

İYİ Parti'ye çağrı yapan MHP'den geri adım

MHP İstanbul Milletvekili ve Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Bahçeli’nin İYİ Parti’ye davetinin bir ittifak çağrısı olmadığını söyledi.

TV 100 muhabiri Deniz Gürel'in aktardığına bilgilere göre Feti Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımızın çağrısı Cumhur İttifakı’na katıl çağrısı değil, siyasette kendini konumlandırırken hainlerin yanında durma safın belli olsun çağrısıdır. İYİ Parti bölücü terör örgütüyle yan yana konumlanmıştır, yerel seçimlerde aynı adaya oy vermişler birçok yerde aday çıkarmayarak birlikte hareket etmişlerdir"

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