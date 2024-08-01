İYİ Parti'yi ziyaret eden Erbakan'dan erken seçim açıklaması

Görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "2025 yılı içinde sonbaharda belki bir erken seçimin olup olmaması konusunun tartışılması gereklidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise "Şimdi siyasi partiler erken seçim istiyorlar ise şayet ben buradan açıkça ilan ediyorum; hemen seçim olacaksa biz İYİ Parti olarak biz bu seçime dair hazırlıklarımıza başladık." diye konuştu.

DERVİŞOĞLU: ERKEN SEÇİM OLACAKSA İYİ PARTİ HAZIR

Ardından Erbakan ve Dervişoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erken seçimle ilgili bir soruyu yanıtlayan Dervişoğlu, "Erken seçim gündeme geldiğinde adı üstünde hemen seçimin gündeme getirilmesi lazım. Türkiye'de öyle bir siyasi vasat var mı yok mu; onu değerlendirmek durumundayız." dedi.

İYİ Parti olarak erken seçime hazır olduklarını vurgulayan Dervişoğlu "Ama bu bir spekülatif amaçla kullanılıyor, bugün gündeme getirelim, '2,5 sene sonra yaparız' türünden bir yaklaşım içeriyorsa kabul edilebilir bir yanı yok. Benim seçim istememle seçim olmuyor. Seçimin şartlarının oluşması lazım ve kararın TBMM tarafından alınması lazım. Dolayısıyla iktidarın da bu erken seçim kararına destek vermesi lazım. " diye konuştu.

Dervişoğlu "Eğer Türkiye’de erken seçim olacaksa, İYİ Parti'nin yarın yapılacak bir seçime bile hazır olduğunu ifade edebilirim" dedi.

ERBAKAN: 2025'TE ERKEN SEÇİMİ TARTIŞABİLMELİYİZ

YRP lideri Fatih Erbakan ise ekonomik göstergelerin kötüyü gittiğini belirterek "Bizler 2025 yılı içinde bir erken seçim yapılmasını tartışabilmeliyiz, konuşabilmeliyiz. Çünkü 2025 Mayıs'ta yeni ekonomi yönetimi 2 senesini, AK Parti iktidarı ise 23 senesini doldurmuş olacak. Rahmetli Erbakan Hocamız, 'Bir pehlivanın mindere çıkışından durumu belli olur' derdi, 'Bir ekonomi yönetiminin, bir iktidarın ilk 100 gününden ne yapıp yapamayacağı belli olur' diye ifade ederdi." diye konuştu.

Ekonomi yönetiminin Haziran 2023 yılı itibarıyla göreve başladığını hatırlatana Erbakan "2025 Haziran'ında 2 senesini doldurmuş olacaklar. O zamana kadar da herhangi bir iyileşme olmazsa ki, göstergeler olmayacağını gösteriyor. Öyleyse 2025 yılı içinde, sonbaharda belki bir erken seçimin olup olmaması konusunun tartışılması gereklidir diye düşünüyorum" diye konuştu.