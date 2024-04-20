İzel-Çelik-Ercan grubu bir kez daha dağıldı

Kaynak: Aramızda Kalmasın
İzel-Çelik-Ercan grubu bir kez daha dağıldı
30 yıl aranın ardından yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan grubu bir kez daha dağılma kararı aldı.

Çıktıkları ilk dönem fırtınalar estiren grup 1992 yılında ayrılmıştı. 30 yıl sonra tekrar bir araya gelen grup 2022’de konserler vermeye başladı.

Son olarak bayramda Kıbrıs’ta sahne alan grup bir kez daha ayrılma kararı aldı.

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"ZOR DAYANDIM"

Grubun İzel’i İzel Çeliköz Aramızda Kalmasın programına katılarak grubun neden dağıldığını anlattı. İzel, “Yıllar önce Çelik ‘Ben artık mutsuzum’ demiş, grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de ‘Mutsuzum’ diyerek ayrıldım." dedi.

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Sözlerine devam eden İzel, "30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum.” ifadelerini kullandı.

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