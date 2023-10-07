İzin gününde iş yerinde öldürüldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki çalıştığı akaryakıt istasyonunda tabancayla vurularak yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzin gününde iş yerinde öldürüldü

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Adana'da kar maskeli şüpheli tarafından tabancayla başından vurulan akaryakıt istasyonu çalışanı 50 yaşındaki Ahmet Aslanhan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İzin gününde çalıştığı akaryakıt istasyonuna gelen Ahmet Aslanhan, tuvalete girdi.

Bu sırada istasyonda bekleyen otomobildeki 2 kişiden kar maskeli kimliği belirsiz saldırgan, araçtan inip, tuvaletten çıkan Aslanhan’ı başından tabancayla vurdu.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Aslanhan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise havaya ateş açıp, kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aslanhan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata edilip, yoğun bakım ünitesine alınan Aslanhan, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aslanhan’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan iki saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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